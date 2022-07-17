Нобоа заявил, что Семак звал его в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».

Кто связывался со мной из «Зенита»? Семак. Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к «Зениту». В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески.

Федотов не может переманивать игроков из «Сочи»? Я не знаю, это надо спросить у руководителей. У меня нет обиды на него, он профессионал. Он нас покинул? Почему? Каждый раз, когда я меняю клуб, я его предаю? Нет. У всех свои семьи. Кто-то получает хорошее предложение и соглашается на него, это нормально. Я был в отпуске, когда он уходил. Потом уже разговаривал с ним, пожелал удачи.