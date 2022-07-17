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Нобоа заявил, что Семак звал его в «Зенит»

17 июля 2022, 18:37

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».

Кто связывался со мной из «Зенита»? Семак. Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к «Зениту». В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески.

Федотов не может переманивать игроков из «Сочи»? Я не знаю, это надо спросить у руководителей. У меня нет обиды на него, он профессионал. Он нас покинул? Почему? Каждый раз, когда я меняю клуб, я его предаю? Нет. У всех свои семьи. Кто-то получает хорошее предложение и соглашается на него, это нормально. Я был в отпуске, когда он уходил. Потом уже разговаривал с ним, пожелал удачи.

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Все комментарии
Pendushkin
Pendushkin
18 июля в 09:10
Порядочные люди не предают. Это на заметку ЦСКА...
Zenit_84
Zenit_84
18 июля в 04:12
Зря не пошел
ZIBO rock
ZIBO rock ответ hjlzuf (раскрыть)
17 июля в 20:23
В одну реку дважды не входят! ©
протон
протон
17 июля в 20:07
Как ни странно, Сочи будет прав, продав Нобоа (хоть в Зенит, хоть в ЦСКА): его время на исходе. За вырученные деньги лучше купить пару молодых южноамериканцев - на перспективу.
Gahi
Gahi
17 июля в 19:36
Понятно что Кристиан Нобоа говорит о приглашение со стороны Сергея Семака по дружеский, так как у них очень хорошие отношения ещё со времён участия за команду "Рубин" и где они общими усилиями добивались победы для клуба в чемпионатах 2008 и 2009 годах. И то что Нобоа в таком возрасте всё также востребованный в футболе, это благодаря его профессионализму о котором он сам об этом и говорит. - "Я хорошо понимал, что, коль скоро посвятил себя футболу, мне придется отказаться от многого в жизни: от праздников, шумных ночных вечеринок до утра, алкоголя, курения... С 14 до 19 лет моя жизнь состояла только из тренировок, правильной диеты и восстановления сил между тренировками"... да и в Зенит его пригласили в 2017 году за его результаты которые он показывал в игре и тем более после "Ростова" когда он вместе с командой боролся за золото до последнего тура. И переход после "Зенита" в "Сочи" тоже показал насколько важен в команде такой футболист как Нобоа, который в свои 37 лет ведёт за собой футболистов к серебряным медалям. Так что Кристиан Нобоа остаётся одним из лучших легионеров в чемпионате России по футболу, который может и продолжает дарить радость болельщикам команды своей игрой и забитыми голами. И один из которых в ворота Мюнхенской "Баварии" принесший победу команде "Ростов" в групповом матче Лиги Чемпионов УЕФА.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
17 июля в 19:33
От одной рухляди избавились зачем им ещё
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 19:32
Зенит хочет как в анекдоте... Если не съесть все яблоки то понадгрызать)
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 19:07
Зенит хочет всех лучших переманить !
Союзник противников
Союзник противников ответ hjlzuf (раскрыть)
17 июля в 18:56
Наверное потому,что умеет отличать дружеское расположение и действительную потребность в себе.И правильно оценивает свои оставшиеся силы.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
17 июля в 18:47
Просто предложил
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июля в 18:41
Если бы Нобоа нужен был Зениту, то его бы забрали как Касьеру и Родригао. Миллер и Роттенберг эти перекладывания из одного кармана в другой уже хорошо освоили
Нобоа уже слишком стар для Зенита
hjlzuf
hjlzuf
17 июля в 18:40
Звал? А что же ты не пошёл?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 18:40
Просто предложил,по дружески,не серьёзно!
Гость
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