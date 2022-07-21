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Александр Мостовой: «Уровень РПЛ сейчас вообще просел!»

21 июля 2022, 15:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, который заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.

А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платёжной ведомости, конечно, хорошо их распустить. Это было бы логично. Другое дело — как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.

Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он ещё в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и всё. Простой пример: уберём легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
21 июля в 17:57
Тут он прав
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
21 июля в 16:29
Понятно, раньше то был огого уровень а сейчас просел,.... Вот такие люди у нас в футболе
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 16:24
Можно было не удивляться, итак расклад ясен,что это не на пользу нашему футболу
drug01
drug01
21 июля в 16:08
Будем учиться играть!
Tostao
Tostao
21 июля в 16:07
Уровень нашего футбола снизился лет 20 назад.
альсато
альсато
21 июля в 15:47
Тебя Шурик на поле выпустим, чтоб поднять уровень РПЛ, все равно без дела болтаешься.....
STVA 1
STVA 1
21 июля в 15:33
А Аршавин то дело говорит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 15:09
Какой неумный человек....)))

Если из Манчестер Сити убрать имеющихся 16 легионеров стоимостью более 750 млн евро, станет ли МС чемпионом ???
Физручини
Физручини
21 июля в 15:07
это говорящая голова до сих пор что-то пытается говорить?
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 15:02
Факты? "Технико-технические...." По Бубнову?!
А так это всего лишь частное мнение!
y2xv56mrrd4v
y2xv56mrrd4v
21 июля в 15:01
Тут он прав
Гость
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