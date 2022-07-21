Александр Мостовой: «Уровень РПЛ сейчас вообще просел!»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, который заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.

А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платёжной ведомости, конечно, хорошо их распустить. Это было бы логично. Другое дело — как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.