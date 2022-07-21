Александр Мостовой: «Уровень РПЛ сейчас вообще просел!»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, который заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.
А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платёжной ведомости, конечно, хорошо их распустить. Это было бы логично. Другое дело — как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.
Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он ещё в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и всё. Простой пример: уберём легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно.
Если из Манчестер Сити убрать имеющихся 16 легионеров стоимостью более 750 млн евро, станет ли МС чемпионом ???
Если из Манчестер Сити убрать имеющихся 16 легионеров стоимостью более 750 млн евро, станет ли МС чемпионом ???
А так это всего лишь частное мнение!
А так это всего лишь частное мнение!