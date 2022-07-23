Алаев о задержаниях фанатов «Зенита»: «Наказание не должно быть избыточным»

Исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков «Зенита».

В случае с нападением на молодого человека в Нижнем Новгороде еще только предстоит узнать, действительно ли правонарушители являлись фанатами клуба или просто заявили об этом ради красного словца. Инцидент вопиющий для цивилизованного общества и требует расследования.

Я связался с генеральным директором «Пари НН» Равилем Измайловым и попросил его быть на связи и с пострадавшим, и с правоохранителями. Уверен, что ситуация в скором времени разрешится.

Ситуация в Санкт-Петербурге принципиально иная: любые баннеры, которые вывешивают болельщики, требуют согласования клубом и представляются на предматчевое совещание с участием представителей силовых ведомств. Если имеет место нарушение и баннер был не согласован, то следуют санкции.

Другое дело, что наказание не должно быть избыточным, об этом мы переговорили Александром Медведевым. Я попросил его держать ситуацию с задержанием болельщиков на контроле.