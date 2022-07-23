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Алаев о задержаниях фанатов «Зенита»: «Наказание не должно быть избыточным»

вчера, 16:09

Исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков «Зенита».

В случае с нападением на молодого человека в Нижнем Новгороде еще только предстоит узнать, действительно ли правонарушители являлись фанатами клуба или просто заявили об этом ради красного словца. Инцидент вопиющий для цивилизованного общества и требует расследования.

Я связался с генеральным директором «Пари НН» Равилем Измайловым и попросил его быть на связи и с пострадавшим, и с правоохранителями. Уверен, что ситуация в скором времени разрешится.

Ситуация в Санкт-Петербурге принципиально иная: любые баннеры, которые вывешивают болельщики, требуют согласования клубом и представляются на предматчевое совещание с участием представителей силовых ведомств. Если имеет место нарушение и баннер был не согласован, то следуют санкции.

Другое дело, что наказание не должно быть избыточным, об этом мы переговорили Александром Медведевым. Я попросил его держать ситуацию с задержанием болельщиков на контроле.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:26, ред.
    Palex
    Palex ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 22:21
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ hjlzuf (раскрыть)
      вчера в 21:18, ред.
        hjlzuf
        hjlzuf ответ Palex (раскрыть)
        вчера в 20:18
        Я живу в СВОЁМ государстве и осуждаю события происходящие в МОЁМ государстве, и РПЛ находится в МОЁМ государстве, ТВОЕГО государства я не касаюсь, и рассуждать о правовом поле ТВОЕГО государства, я так же не собираюсь.
        BDA81
        BDA81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 20:16
        Пермский край
        hjlzuf
        hjlzuf
        вчера в 20:11
        Чуваков ищи в своей песочнице и им втирай основы политологии. Может они лучше тебя разберутся, что есть законы, принятые различными обществами, для своего социума, а есть государственный закон, единый для всего государства и всех, населяющих это государство. И не важно, нравятся тебе законы государства или не нравятся, если ты гражданин этого государства, ты обязан их выполнять. не выполняющий государственные законы становится преступником.
        Palex
        Palex ответ hjlzuf (раскрыть)
        вчера в 20:09
          Alexnvr
          Alexnvr ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 19:52
          Про что и речь. Если как овцы подчиниться и дать забрать у себя одно из мест общения и отдушины, то есть шансы скоро вообще строем ходить. Я ничего не имею против власти. Я имею против баранов, которые любуе благую идею до абсурда доводят. Никому ничего не навязываю и ни к чему не призываю)))))) Зенит - КС смотрел в телевизоре с пивом и без айди.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ BDA81 (раскрыть)
          вчера в 19:17, ред.
          Живёте в России или Питере ? В вопросе по выполнению нагибания структуры, да и по всему остальному, это абсолютно разные регионы обитания, скажу я вам по СЕКРЕТУ.
          BDA81
          BDA81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 19:15
          Я живу в Россий , но в отличий от вас уже имел опыт нагибать структуру )) А если вы уже с мыслью что нельзя бодаться,так зачем вообще жить если вы всего безнадёжно боитесь ))
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Alexnvr (раскрыть)
          вчера в 19:09, ред.
          Футбол - лишь частный случай общего бардака. Поэтому искать правду в вопросе о баннерах - дуть на воду.
          Alexnvr
          Alexnvr ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 19:05
          Здесь разговор про футбол. Политики нет.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Alexnvr (раскрыть)
          вчера в 19:02, ред.
          Если б только у РПЛ......

          "Закон" об увеличении пенсионного возраста, эт как ?!
          Alexnvr
          Alexnvr ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 19:00
          Абсолютно согласен. В данном случае РПЛ и правоохранительные органы ведут себя как женщины. Сами спросили, сами ответили, сами обиделись. А отвечать за это обычным людям.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ BDA81 (раскрыть)
          вчера в 18:45, ред.
          тАлковый адвокат ? В деле против государственной структуры ?! Господи, ты где живёшь то ? ((
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ hjlzuf (раскрыть)
          вчера в 18:37, ред.
          Чувак. Есть такая наука - политология. Вот там, самая что ни на есть, правильная трактовка, что, по сути, есть закон. Закон - правовой документ, который отражает мнение и желание подавляющей (!) части социума, населяющего определённую территорию. Иными словами, если правовой акт имеет место быть и выпущен в интересах и ЦЕЛЯХ меньшинства, ТО ЗАКОНОМ ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. А те, кто втирают этому большинству обратное и возводят удобные для определённой группы правила в ранг Закона - преступники.
          Знатог
          Знатог
          вчера в 18:00
          Посмотрел. Ничего противозаконного там нет.
          Caniggia
          Caniggia
          вчера в 17:46
          Я так чувствую, что после таких "цивильных мер", народ на стадионах у нас вообще исчезнет! Кому будет охота идти на стадион, зная, что его могут повязать и обвинить в призыве нарушить закон, хотя человек может ни к чему не призывать, а просто попасться заодно "паровозом", так как сидел недалеко от какого-то баннера? Вот приняли то геморрой на свою голову! Теперь будем как при ковиде - играть в "театрах".
          BDA81
          BDA81
          вчера в 17:45
          Ну вообще если будут талковый адвокат у ребят , то можно ещё потом и моральную компенсацию с пАлицаев взыскать ))Там обычная карикатура ни к чему не призывающая ))) Так что ребята держитесь, подержут и отпустят. Главное под протоколами подписать что вы не согласны с предъявлением. Даже хулиганку не приписать там .
          Carl Lewis
          Carl Lewis
          вчера в 17:42
          Закон принят
          Alexnvr
          Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          вчера в 17:36
          Про что и речь. У некоторых людей напрочь отсутствует критическое мышление и они не способны сделать элементарный анализ прочитанного/увиденного. Я повторюсь - если спустить это действие, то будет как в армии, раз прогнулся и не быть тебе толковым "дедом". РПЛ вместо того чтоб хрень выдумывать, взялись бы за защиту интересов лиги в плане легов, футбольных школ, международных интересов клубов. А такие карательные меры никогда в истории не приводили ни к чему хорошему.
          старина
          старина
          вчера в 17:35
          Навесят на них Фан Айди и отпустят
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
          вчера в 17:21, ред.
          Да забей, что там спорить. Там вообще ничего не было написано, на этом баннере, а нарисованы менты с дубинками. С намеком, что типа это закон против свободы личности, каковым он по умолчанию и является, так как нарушает Конституцию РФ, это уже обсосанный тут момент.

          Как обычно, наше провосудие само истолковало, что это баннер против FanID, решило жестко наказать, ну а, как видишь, некоторые с этим согласны, и еще и сами додумали, что на картинке с ментами призыв ко всем нарушать закон.

          Одно только я не понимаю, какой закон нарушать, вламываться на стадион без FanID, что ли?) Но это они не знают и пояснять тебе не будут.
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 17:07
          Закон принят.Порка и карцер.
          Знатог
          Знатог
          вчера в 17:05
          Что там было написано?
          Alexnvr
          Alexnvr ответ hjlzuf (раскрыть)
          вчера в 17:02
          Я привёл конкретный пример про своё мнение. А разве на баннере был призыв к общественному действию?
          hjlzuf
          hjlzuf ответ Alexnvr (раскрыть)
          вчера в 16:45, ред.
          Если у тебя на футболке надпись, что ТЫ против, то это твоё личное мнение и ты не к чему не призываешь. А если ты напишешь на майке, что ТЫ призываешь всех выступить против, вот тогда тебя можно привлечь за призыв к неповиновению.
          Alexnvr
          Alexnvr
          вчера в 16:33
          А если у меня на футболке будет надпись " Я против Айди" и пойду на матч, то меня тоже привлекут? По сути в данном случае, баннер это большая футболка на несколько сотен человек. Мне это напоминает случай с отстранением нашего атлета за то что он вышел в футболке с буквой Z.
          hjlzuf
          hjlzuf ответ MIvan (раскрыть)
          вчера в 16:31, ред.
          Демонстрация баннеров против Fan ID, это равносильно призыву к неповиновению законов государства. Это, с юридической точки зрения, очень тяжкое преступление. И те, кто демонстрировал эти баннеры должны были знать об этом. А если нет, то не знание закона не освобождает от ответственности. Вот это и есть. правовое поле.
          MIvan
          MIvan ответ shlomo2 (раскрыть)
          вчера в 16:26
          А оно есть, правовое поле?
          Гость
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