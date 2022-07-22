Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля

Официальный телеграм-канал Минцифры сообщает, что почти 50 тысяч жителей России получили карту болельщика с 4 июля.
Еще около 50 тысяч заявлений на получение Fan ID прошли предварительную проверку на Госуслугах, заявителей ждут в МФЦ для подтверждения личности.
Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.
В начале этого сезона Fan ID будет необходим для прохода на матчи в пяти городах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.
Не удивлюсь, если они потом с гордостью будут говорить - "смотрите 100тысяч человек сделали FanID". А учитывая, что в эти 100тыс входят все работники всех клубов и всех стадионов, обычных болельщиков дай Рандом там 2/3, если не меньше.
Не удивлюсь, если они потом с гордостью будут говорить - "смотрите 100тысяч человек сделали FanID". А учитывая, что в эти 100тыс входят все работники всех клубов и всех стадионов, обычных болельщиков дай Рандом там 2/3, если не меньше.
я вряд ли буду оформлять и следовательно посещать матчи так как знакомых болельщиков у меня нет, а одному ходить не интересно
я вряд ли буду оформлять и следовательно посещать матчи так как знакомых болельщиков у меня нет, а одному ходить не интересно