Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля

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22 июля 2022, 18:57

Официальный телеграм-канал Минцифры сообщает, что почти 50 тысяч жителей России получили карту болельщика с 4 июля.

Еще около 50 тысяч заявлений на получение Fan ID прошли предварительную проверку на Госуслугах, заявителей ждут в МФЦ для подтверждения личности.

Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.

В начале этого сезона Fan ID будет необходим для прохода на матчи в пяти городах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.