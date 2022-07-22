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Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля

22 июля 2022, 18:57

Официальный телеграм-канал Минцифры сообщает, что почти 50 тысяч жителей России получили карту болельщика с 4 июля.

Еще около 50 тысяч заявлений на получение Fan ID прошли предварительную проверку на Госуслугах, заявителей ждут в МФЦ для подтверждения личности.

Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.

В начале этого сезона Fan ID будет необходим для прохода на матчи в пяти городах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.

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протон
протон
вчера в 00:00
Сейчас бюджетников всех напрягут и поднаберут цифры, чтобы отчитаться о проделанной работе, а на заполняемость стадионов всегда плевать им было, чем меньше народа, тем меньше возможных проблем👎
Не удивлюсь, если они потом с гордостью будут говорить - "смотрите 100тысяч человек сделали FanID". А учитывая, что в эти 100тыс входят все работники всех клубов и всех стадионов, обычных болельщиков дай Рандом там 2/3, если не меньше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 июля в 22:38, ред.
Дегенераты из РФС, продолжающие воровать с убытков, ввели новшество, уменьшающее собственные барыши. ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 июля в 22:10
Ахах) по 3 тысячи на стадион. Посещаемость уровня пердива. Если ещё учесть, что не все из них придут на матч...
MopkoBHuk
MopkoBHuk
22 июля в 21:11
Вот так цифры это же целый стадион, а клубов 16
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 20:27
Просто капля в море
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 19:46
Пока в 5 городах. Значит в среднем по 10 тысяч и еще столько же подали и ждут. Я думаю процесс пойдет потихоньку, но число фанов существенно уменьшится.
vedevas_93
vedevas_93
22 июля в 19:21
не знаю как у других, я посещал примерно 10 игр за сезон + всегда со мной двое - трое не вот любителей прям футбола которые отправятся оформлять

я вряд ли буду оформлять и следовательно посещать матчи так как знакомых болельщиков у меня нет, а одному ходить не интересно
drug01
drug01
22 июля в 19:04
Процесс пошёл!!!!
Ironigor
Ironigor
22 июля в 18:58
Что-то уж очень маловато на всю Россию.
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