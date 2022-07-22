«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей владельцам Fan ID

Пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород» объявила, что владельцы карты болельщиков (Fan ID) могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с ЦСКА за 10 рублей.
Приобрести билеты по специальной цене можно только на официальном сайте клуба. При оформлении билета нужно ввести на сайте номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на «Госуслугах» отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион.
Матч «Пари НН» — ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID. Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» 31 июля. Начало — в 15:00 мск.
А в Питере так вообще сейчас запустили акцию: получи бесплатный билет, сделай 5 видео со стадиона и получи 1000 рублей, ссылку не могу дать!)))
А в Питере так вообще сейчас запустили акцию: получи бесплатный билет, сделай 5 видео со стадиона и получи 1000 рублей, ссылку не могу дать!)))
Кстати, хочется спросить болельщиков из Нижнего: как вам новое название клуба? Как по мне, так ничего хуже было придумать нельзя.
Кстати, хочется спросить болельщиков из Нижнего: как вам новое название клуба? Как по мне, так ничего хуже было придумать нельзя.