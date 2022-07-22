Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей владельцам Fan ID

22 июля 2022, 17:12

Пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород» объявила, что владельцы карты болельщиков (Fan ID) могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с ЦСКА за 10 рублей.

Приобрести билеты по специальной цене можно только на официальном сайте клуба. При оформлении билета нужно ввести на сайте номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на «Госуслугах» отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион.

Матч «Пари НН» — ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID. Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» 31 июля. Начало — в 15:00 мск.

Все новости
Алаев о задержаниях фанатов «Зенита»: «Наказание не должно быть избыточным»
Вчера, 16:09
«Краснодар» продал почти 7 000 абонементов на сезон
Вчера, 14:54
Болельщиков «Зенита» начали задерживать за баннер против Fan ID
Вчера, 11:42
Алехандро Домингес посетил матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Вчера, 09:03 Фото
В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА
22 июля
Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля
22 июля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 00:03
В целом всё логично. Посещаемость падает, теперь каждый будет зазывать на стадион разными плюшками, насколько фантазии хватит.
pomor45
pomor45
22 июля в 21:34
Недоработка. Для начала лучше было бы сделать вход по карте бесплатным.
ZIBO rock
ZIBO rock
22 июля в 18:55, ред.
А меня больше интересует где все те "настоящие болельщики", которые даже здесь, на Соккере, били себя кулаком в грудь и кричали что без фанатов на стадионе они будут ходить семьями и.т.д.! Где вы, АУ!!! Все так же, на диване?!
А в Питере так вообще сейчас запустили акцию: получи бесплатный билет, сделай 5 видео со стадиона и получи 1000 рублей, ссылку не могу дать!)))
galem72
galem72
22 июля в 18:50
Чего только не придумаешь, находясь на гос'обеспечении... Можно было проще: согнать по своему обычаю бюджетников и развесить по всему стаду пэтриотические фантики, в т.ч. о "любви" к режимной фэн'ай'ди.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 июля в 18:00, ред.
Разово может и наберут немного болельщиков, а в целом не поможет. ФанУйди в действии...
Кстати, хочется спросить болельщиков из Нижнего: как вам новое название клуба? Как по мне, так ничего хуже было придумать нельзя.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
22 июля в 17:50
Ждем бюджетников на матче.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 17:49, ред.
Не у каждого есть возможность попасть на матч...прям золотой матч...
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 17:49
Хорошая замануха.
bashnat013
bashnat013
22 июля в 17:48
Пари нэнэ вот название сделали ,даже нет ощущения что это вообще о футболе
Futurista
Futurista
22 июля в 17:29
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
22 июля в 17:22
Не справедливо!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ e334cnc6ttjm (раскрыть)
22 июля в 17:21
Завтра узнаем
e334cnc6ttjm
e334cnc6ttjm
22 июля в 17:13
Не поможет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 