«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей владельцам Fan ID

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22 июля 2022, 17:12

Пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород» объявила, что владельцы карты болельщиков (Fan ID) могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с ЦСКА за 10 рублей.

Приобрести билеты по специальной цене можно только на официальном сайте клуба. При оформлении билета нужно ввести на сайте номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на «Госуслугах» отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион.