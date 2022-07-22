В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил низкую стоимость билетов на матч третьего тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА для владельцев Fan ID.

Такая стоимость связана с картой болельщика. Мы ждем их. Как клуб мы понимаем значимость болельщиков для нас, их поддержка для нас является помощью. Такая цена будет только на один матч.