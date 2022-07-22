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В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА

22 июля 2022, 20:47
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА31.07.2022 в 15:00 Не начался

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил низкую стоимость билетов на матч третьего тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА для владельцев Fan ID.

Такая стоимость связана с картой болельщика. Мы ждем их. Как клуб мы понимаем значимость болельщиков для нас, их поддержка для нас является помощью. Такая цена будет только на один матч.

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Все комментарии
протон
протон
22 июля в 23:57
Отмените фан-ойди, верните пиво и организуйте предматчевый досуг для болел как надо, проработайте билетную программу, и народ сам потянется в отсутствие альтернатив. Особенно летом.
Ну и кому от этого хорошо???? Клуб недополучит кучу денег, стадион все равно будет почти пустой...О отменяйте уже этот бредовый закон!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 июля в 22:06
Зашел сюда, чтоб посмотреть стоимость билетов, пришлось переходить по ещё одной ссылке) растянули одну новость на две.
ABir
ABir
22 июля в 21:46
Похоже на подкуп
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 21:42
Заманивают в госуслуги.
Сп62
Сп62
22 июля в 21:32
Приманка может сработать.
Carl Lewis
Carl Lewis
22 июля в 21:28
Каждый выкручивается.
t7fjj9r45fbh
t7fjj9r45fbh
22 июля в 21:19
Может так будет часто
stanichnik
stanichnik
22 июля в 21:11
В качестве стимулирования на стадионах обеих столиц пока действует отсрочка введения обязательного Fan ID для зрителей с паспортом болельщика было бы неплохо сделать приличную скидку на билеты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 21:09
Каждый выкручивается по-своему...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 20:53
Надо чтоб не на один матч,а на все!
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