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В «Спартаке» рассказали об условиях соглашения с Wildberries

сегодня, 20:03

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал о контракте с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России – компанией Wildberries.

Согласно условиям контракта, Wildberries будет выполнять роль посредника между производителями экипировки и «Спартаком». То есть компания будет предоставлять нам форму с сезона-2023/24. Нового экипировщика «Спартак» выберет вместе с партнером. Мы будем смотреть на коммерческие условия и готовность компании на кастомизированный, уникальный дизайн формы.

Что касается особых интеграций на сайте Wildberries, в частности, продажи эксклюзивной продукции, то на данный момент такие интеграции не обсуждались. Среди активностей на следующий сезон будет размещение партнера в рамках домашних матчей: LED-борты, баннеры, задники для пресс-конференций, в микст-зоне и в зоне flash-интервью.

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Спартак М
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
ytzzz2yztwe4
ytzzz2yztwe4
сегодня в 20:10
Мы Рады условия хорошие
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:09
Хоть тут бабло будут гребсти.
Гость
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