В «Спартаке» рассказали об условиях соглашения с Wildberries

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал о контракте с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России – компанией Wildberries.

Согласно условиям контракта, Wildberries будет выполнять роль посредника между производителями экипировки и «Спартаком». То есть компания будет предоставлять нам форму с сезона-2023/24. Нового экипировщика «Спартак» выберет вместе с партнером. Мы будем смотреть на коммерческие условия и готовность компании на кастомизированный, уникальный дизайн формы.

Что касается особых интеграций на сайте Wildberries, в частности, продажи эксклюзивной продукции, то на данный момент такие интеграции не обсуждались. Среди активностей на следующий сезон будет размещение партнера в рамках домашних матчей: LED-борты, баннеры, задники для пресс-конференций, в микст-зоне и в зоне flash-интервью.