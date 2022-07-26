«Спартак» обсуждал вариант игровой формы от итальянской фирмы Errea

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сегодня, 11:28

«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с компанией Errea.

По информации источника, итальянский производитель экипировки предложил московскому клубу концепт игровой домашней формы, состоящей из красной футболки с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах и белыми шортами с красной вертикальной полосой.

Errea экипирует «Парму», «Пескару», английский «Куинз Парк Рейнджерс», нидерландский « АДО Ден Хааг» и многие другие клубы.

Напомним, что в мае «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike.