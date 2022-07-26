Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» обсуждал вариант игровой формы от итальянской фирмы Errea

сегодня, 11:28

«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с компанией Errea.

По информации источника, итальянский производитель экипировки предложил московскому клубу концепт игровой домашней формы, состоящей из красной футболки с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах и белыми шортами с красной вертикальной полосой.

Errea экипирует «Парму», «Пескару», английский «Куинз Парк Рейнджерс», нидерландский «АДО Ден Хааг» и многие другие клубы.

Напомним, что в мае «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike.

Все новости
Спартак М
Источник: metaratings.ru
«Милан» показал новую гостевую форму
22 июля Фото
Головин принял участие в презентации новой формы «Монако»
22 июля Фото
Официально«Венеция» представила новую форму
21 июля Фото
«РБ Лейпциг» показал новую домашнюю форму
21 июля Фото
«Ювентус» показал новую гостевую форму
21 июля Фото
У фанатов «Барселоны» возникли сложности с покупкой футболок Левандовского
21 июля Видео
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:16
А почему в России не заказать?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:01, ред.
Наконец то....
У нас же вообще ни ниток...ни иголок...ни ткани нету....
Тем более горизонтальных красных полос...днём с огнём не сыщешь...
Дефицит ужасный....

Вообще игра - дело 10-е...
Главное в команде...часто менять тренеров...проводить семинары с судьями...и шить форму исключительно итальянских дизайнеров....
Тогда попрёт...Абаскаль не успеет титулы отсчитывать...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 11:51
Да купят китайские белые футболки, в свиных тушах поваляются и вуаля - красно-белый хенд-мейд
b7k4hqjjark2
b7k4hqjjark2
сегодня в 11:37
Еще несколько миллионов выкинут.
uspc78xgyym8
uspc78xgyym8
сегодня в 11:32
И о чём договорились?
f8zw6ps3b4mq
f8zw6ps3b4mq
сегодня в 11:32
Это любопытно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 