«Спартак» обсуждал вариант игровой формы от итальянской фирмы Errea

«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с компанией Errea.
По информации источника, итальянский производитель экипировки предложил московскому клубу концепт игровой домашней формы, состоящей из красной футболки с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах и белыми шортами с красной вертикальной полосой.
Errea экипирует «Парму», «Пескару», английский «Куинз Парк Рейнджерс», нидерландский «АДО Ден Хааг» и многие другие клубы.
Напомним, что в мае «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike.
У нас же вообще ни ниток...ни иголок...ни ткани нету....
Тем более горизонтальных красных полос...днём с огнём не сыщешь...
Дефицит ужасный....
Вообще игра - дело 10-е...
Главное в команде...часто менять тренеров...проводить семинары с судьями...и шить форму исключительно итальянских дизайнеров....
Тогда попрёт...Абаскаль не успеет титулы отсчитывать...
У нас же вообще ни ниток...ни иголок...ни ткани нету....
Тем более горизонтальных красных полос...днём с огнём не сыщешь...
Дефицит ужасный....
Вообще игра - дело 10-е...
Главное в команде...часто менять тренеров...проводить семинары с судьями...и шить форму исключительно итальянских дизайнеров....
Тогда попрёт...Абаскаль не успеет титулы отсчитывать...