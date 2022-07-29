Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Уверен, что у «Зенита» и «Локомотива» будет особый настрой на данный матч. Команде Семака надо уже начинать получать очки и показывать, что в первом матче была случайная осечка. Такая же история и у «Локомотива»: им надо доказать, что в предыдущих матчах они случайно недобрали нужные очки. За счёт чего «железнодорожники» могут отнять очки у «Зенита»? Только за счёт самоотдачи на каждом поле метре поля. Самоотдача должна быть 110% процентов.