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Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может обыграть «Зенит»

сегодня, 13:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Уверен, что у «Зенита» и «Локомотива» будет особый настрой на данный матч. Команде Семака надо уже начинать получать очки и показывать, что в первом матче была случайная осечка. Такая же история и у «Локомотива»: им надо доказать, что в предыдущих матчах они случайно недобрали нужные очки. За счёт чего «железнодорожники» могут отнять очки у «Зенита»? Только за счёт самоотдачи на каждом поле метре поля. Самоотдача должна быть 110% процентов.

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Gahi
Gahi
сегодня в 14:12
Вообще-то нужно меньше говорить, а больше работать, чтобы на что-то надеяться в этой игре.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:59
Да не будет никакого "особого настроя"....
В рядах Зенита полно ребят из-за границы которые вообще географию не знают и им всё равно столичная команда или нет...
Просто сделают свою работу чтоб добыть 3 очка и всё...ломбада...ещё неделю...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:57
Главное в чью сторону будет свистун работать
shlomo
shlomo
сегодня в 13:27
Ну если только у Зенита двоих удалят и пару пенальти в их ворота поставят...:))))
Гость
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