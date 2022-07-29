Наумов считает, что «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Если «Зенит» мобилизуется, то «Локомотиву» будет очень непросто играть там. Нельзя дать почувствовать «Зениту», что они могут обыграть вас на одной ноге. В этом матче все будет зависеть от того, кто забьет первым гол. Если «Локомотив» забьет первым, то питерцам будет тяжело, они будут нервничать, как раз этим и нужно будет пользоваться.

Шансы «Локомотива»? Только в том, что тренерский штаб сможет тактически удивить Семака. Нужно внимательно сыграть против бразильцев. Думаю, что матч завершится со счетом 1:1.