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Наумов считает, что «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»

сегодня, 10:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Если «Зенит» мобилизуется, то «Локомотиву» будет очень непросто играть там. Нельзя дать почувствовать «Зениту», что они могут обыграть вас на одной ноге. В этом матче все будет зависеть от того, кто забьет первым гол. Если «Локомотив» забьет первым, то питерцам будет тяжело, они будут нервничать, как раз этим и нужно будет пользоваться.

Шансы «Локомотива»? Только в том, что тренерский штаб сможет тактически удивить Семака. Нужно внимательно сыграть против бразильцев. Думаю, что матч завершится со счетом 1:1.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:08
ПРестарелая блондинка утверждает,что МОЖЕТ отобрать очки,а может и ОТДАТЬ. Все на Тверскую!!!
4udy7jrmxz63
4udy7jrmxz63
сегодня в 10:31
считать можно, но кто же им позволит...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:23
У Локомотива против питерцев шансов нет.
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