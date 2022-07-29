Червиченко: «Нельзя исключать, что „Оренбург“ даст бой „Спартаку“»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не уверен в победе москвичей в грядущем матче против «Оренбурга».

Со «Спартаком», как обычно, трудно что-то прогнозировать. Могут на кураже выдать приличный футбол и забить всё, что создают, как было с «Краснодаром», а могут чисто на фарте отскочить, как в Грозном. И еще никогда не знаешь, как на это повлияет судейский фактор, особенно в свете той истерии, что разводит руководство «Спартака» по этой теме. Поэтому ближайший матч может завершиться с любым результатом, в том числе нельзя исключать, что «Оренбург» даст бой, как и любая команда из провинции, приезжающая в Москву и желающая показать себя на фоне столичного топ-клуба, особенно если это «Спартак».