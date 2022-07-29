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«Краснодар» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ

сегодня, 19:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в Екатеринбурге.

Голами в составе гостей отметились защитник Сергей Бородин и хавбек Эдуард Сперцян (дубль). За уральцев забил форвард Алексей Каштанов.

В турнирной таблице «Краснодар» идет на 7-м месте (4 очка), «Урал» — на 16-й позиции (0).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:16
Быков с победой!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
сегодня в 20:16
3 стандарта 3 гола.. но сегодня скорее Урал был ужасен
dok66
dok66
сегодня в 20:12
Последний клуб за Уралом просто сливают .
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:11
Тур начался как обычно.
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 20:08
Поздравляю Краснодар и его фанов с победой!!!
Но всё же 3й матч подряд оборона Краснодара - *овно!
Команде срочно усиливать центр и я до сих пор не понимаю, почему отпустили Мартыновича? Да и Корнюшин бы не помешал. Во всех трёх матчах сзади проходной двор. Тут либо Земана тренером назначать, либо срочно усиливать центр обороны! Другого не дано. Или нижняя половина таблица - будет местом обитания Краснодара. То, что весной Краснодар мало пропускал, было следствием удачи и отличной игрой Сафонова, но удача рано или поздно заканчивается. У команды проблемы с исполнителями в центре и с организацией.
Хотелось пожелать удачи Краснодару, но пора уже селекционному отделу браться за голову - два центральных и правый защитники нужны!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 20:05
Этого мы прям очень ждали, УРА!
Путин007
Путин007
сегодня в 20:01, ред.
болею за Краснодар с 2014 года но более убогой игры не припомню...судья подарил два пендаля плюс не дал чистый на бородине и не засчитал чистый мяч...не понимаю кто там наяривает на воспитанников но они мертвые...три удара в створ со стандартов ( два с пенальти) это норм игра?Интересно сколько людей прийдет посмотреть на этот позор с локомотивом ...в прошлый 28 тыщ пришло...без легов краснодар ноль..просто ноль..
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:00
Тур начался как обычно, с большим количеством забитых мячей и судейских ошибок!
Гость
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