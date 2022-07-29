«Краснодар» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в Екатеринбурге.
Голами в составе гостей отметились защитник Сергей Бородин и хавбек Эдуард Сперцян (дубль). За уральцев забил форвард Алексей Каштанов.
В турнирной таблице «Краснодар» идет на 7-м месте (4 очка), «Урал» — на 16-й позиции (0).
Но всё же 3й матч подряд оборона Краснодара - *овно!
Команде срочно усиливать центр и я до сих пор не понимаю, почему отпустили Мартыновича? Да и Корнюшин бы не помешал. Во всех трёх матчах сзади проходной двор. Тут либо Земана тренером назначать, либо срочно усиливать центр обороны! Другого не дано. Или нижняя половина таблица - будет местом обитания Краснодара. То, что весной Краснодар мало пропускал, было следствием удачи и отличной игрой Сафонова, но удача рано или поздно заканчивается. У команды проблемы с исполнителями в центре и с организацией.
Хотелось пожелать удачи Краснодару, но пора уже селекционному отделу браться за голову - два центральных и правый защитники нужны!
Но всё же 3й матч подряд оборона Краснодара - *овно!
Команде срочно усиливать центр и я до сих пор не понимаю, почему отпустили Мартыновича? Да и Корнюшин бы не помешал. Во всех трёх матчах сзади проходной двор. Тут либо Земана тренером назначать, либо срочно усиливать центр обороны! Другого не дано. Или нижняя половина таблица - будет местом обитания Краснодара. То, что весной Краснодар мало пропускал, было следствием удачи и отличной игрой Сафонова, но удача рано или поздно заканчивается. У команды проблемы с исполнителями в центре и с организацией.
Хотелось пожелать удачи Краснодару, но пора уже селекционному отделу браться за голову - два центральных и правый защитники нужны!