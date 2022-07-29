«Краснодар» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ

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сегодня, 19:57

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в Екатеринбурге.

Голами в составе гостей отметились защитник Сергей Бородин и хавбек Эдуард Сперцян (дубль). За уральцев забил форвард Алексей Каштанов.

В турнирной таблице «Краснодар» идет на 7-м месте (4 очка), «Урал» — на 16-й позиции (0).