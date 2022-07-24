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«Локомотив» в меньшинстве не проиграл «Ростову»

вчера, 22:05
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«Локомотив» не проиграл «Ростову» в матче 2-го тура РПЛ (2:2).

Счет открыл игрок южан Николай Комличенко на 4-й минуте, Антон Миранчук сравнял счет с пенальти на 35-й. На 65-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Алексис Бека Бека. Ростовчан вывел вперед Даниил Уткин на 88-й минуте, а сравнял счет Константин Марадишвили ударом ножницами через себя на 90+4-й минуте.

После матча «Ростов» идет на 11-й позиции (2 очка), «Локомотив» на 10-м месте (2 очка).

Ранее в туре «Ахмат» обыграл «Факел».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 00:42
Карпину с защитой бы разобраться и все будет просто прекрасно. Уж больно медленная защита , обходят парней как стоячих, ну и много неоправданного сумбура, отсюда много потерь возле своей штрафной. А в атаке все гораздо лучше, красиво играют .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ старина (раскрыть)
сегодня в 00:37
Локо долго праздновали гол, Сухой должен был как минимум минуту еще прибавить.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:30
Привет! Ну так тому и быть!
Знатог
Знатог
сегодня в 00:05
Ииии... кстати а че там у Диего Марадишвили за бюсгальтер или как там сейчас говорят АКСЕССУАР белья для футболисток. Типа равноправие штоли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:59, ред.
Карпин отличный тренер...
И команда у него хорошая...


Но и Локо надо отдать должное....
На последних секундах...молодцы...

Ничего наша Лига с отьездом некоторых легов - не просела...
Некоторые игры интересней Эль класико..))
амурец
амурец
вчера в 23:57
Весело, жаль что Локо не выиграл
Знатог
Знатог
вчера в 23:53
Да, действительно в Ростове все вроде россияне, особенно запасной с чисто русским именем Артём Нтумба Муамба. Так что и здесь Карпин типа тренер сборной России. И Ростов ближе к победе. Пенальти это ошибка защитника. И второй гол можно было не пропускать. Георгич удачи.
старина
старина
вчера в 23:34
Все таки в концовке Сухой должен был дать доиграть момент.Мое мнение...
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:05
Дружище наш оппонент уже о супер игре думает) скоро дам бой ему!
ABir
ABir
вчера в 23:00
Вот, что значит сражаться до последних секунд для одних, и попытка удержания счета для других
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:58
Нормально сыграли.
STVA 1
STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:54
Удачи Вам! Самая интересная команда на данный момент в РПЛ. Да ещё с российским составом.
Gahi
Gahi ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:26
Празднования гола Локомотивом и показаной желтой карточки с обильем разяснением по этому эпизоду. Удачи
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:24
Сегодня ростовчане выглядели немного хуже чем в игре с "Динамо". Вязкая грубая игра обеих команд сказалась на качестве. Двоякое чувство после двух первых встреч - с одной стороны набрано всего два очка, но с другой взяты на выезде в играх со столичными командами. Ждем игр в Ростове. Удачи дончакам!!!
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:24
Ростов лучше был,физика отличная у команды.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:23
Боевая ничья
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:23
Бешеная концовка в целом скучноватого матча с мега супер голом в концовке, сделавшим результат. Локо мог бы и выиграть, не дай судья свисток, заканчивающий матч, но судью здесь нельзя обвинять, так как он просто проявил принципиальность и не стал добавлять больше, чем было объявлено и свистнул ещё до передачи Локо вперёд, которая могла стать голевой. Вообщем, концовка скрасила этот неяркий матч. А в целом, тур получился ярчайшим и сверхрезультативным!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21
Отличная встреча, бойцовская игра!
На выезде Ростов рулит!
Удачи дома.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:20
А что не так сделал судья? Он добавил к основному времени 5 минут и свистнул уже на 96 минуте
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:20, ред.
интересная игра как оказалось...правда интересной она стала после того как Худяков едва не совершил свою самую грубую ошибку в карьере на 87й минуте махнув кулаком мимо мяча ( куда вообще побежал никто и не понял) но Константин Маридишвили своим ударом полуножницами спас карьеру Худякова, всё у молодого вратаря локомотива ещё впереди!😂 Маридишвили примерно минуту показывал свой накаченный торс зрителям, отмечая гол без майки, получив за это жёлтую карточку, но Сухой почему-то свиснул конец игры в тот момент когда Керк убегал с центра поля с фланга один на один с Песьяковым...то что у нас с судьями бардак говорил не раз, Сухой перед игрой локомотива с зенитом на крестовском удалил Бека Бека, а после игры похоже и Изидор схлопотал вторую карточку😂 у локомотива в питере и так шансов почти не было, но на всякий случай туда они поедут без двух ведущих игроков команды😄 а сама игра понравилась, ростов уже потерял 4 очка, по игре должны были ростовчане делить первую строчку с цска после двух туров...
Gahi
Gahi
вчера в 22:19
Молодцы, хорошая игра в больших эмоциях прошёл этот матч. И даже судья Сухой хотел чтобы этот матч закончился в ничью. Старался в конце засушить время остановил атаку хозяев с финальным свистком матча. Спасибо командам за такую игру, которая держала болельщиков до последней минуты матча. Удачи всем и хорошего настроения.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:19
Ростов единственная команда в Премьер лиге у которой нет легионеров
И играет на выезде на равных с Динамо и Локо
В следующем туре первый домашний матч. Надо побеждать
j2az2x7ytkg6
j2az2x7ytkg6
вчера в 22:16
Боевая ничья!!!
kaktus903
kaktus903
вчера в 22:12
Баринов приближается к чемпионству
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 22:11
Судья ничего не зажал. Он добавил к основному времени 5 минут и дал свисток на 96 минуте
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:11
Судья время зажал в концовке, странное решение.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:10
Вторая очень обидная ничья.Ну ни чего пока идём по чемпионскому графику -ничья на выезде!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:07
Отличный матч. Обе команды бились за победу, но ничья вполне закономерна
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:07
Отличный матч! Спасибо командам!
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