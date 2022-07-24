«Локомотив» в меньшинстве не проиграл «Ростову»

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вчера, 22:05

«Локомотив» не проиграл «Ростову» в матче 2-го тура РПЛ (2:2).

Счет открыл игрок южан Николай Комличенко на 4-й минуте, Антон Миранчук сравнял счет с пенальти на 35-й. На 65-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Алексис Бека Бека. Ростовчан вывел вперед Даниил Уткин на 88-й минуте, а сравнял счет Константин Марадишвили ударом ножницами через себя на 90+4-й минуте.

После матча «Ростов» идет на 11-й позиции (2 очка), «Локомотив» на 10-м месте (2 очка).

Ранее в туре «Ахмат» обыграл «Факел».