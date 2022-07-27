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«Ференцварош» Черчесова вышел в 3-й отборочный раунд квалификации ЛЧ

сегодня, 23:27
СлованЛоготип футбольный клуб Слован (Братислава)1 : 4Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов, в гостях обыграл «Слован» из Братиславы со счётом 4:1 в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (5:3 по сумме двух встреч).

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Франк Боли. На 31-й минуте полузащитник Кристоффер Захариассен удвоил преимущество венгерского клуба. На 70-й минуте защитник «Слована» Вернон сократил отставание своей команды, однако на 89-й минуте форвард «Ференцвароша» Адама Траоре отправил третий мяч в ворота «Слована», а в дополнительное ко второму тайму время полузащитник венгерского клуба Айсса Лаидуни довёл счёт до разгромного.

В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» сыграет против «Карабаха».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:41
Браво Саламыч !!!!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 23:37
Станислав 👍
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:29
Поздравления Саламычу. Хоть кто-то из наших
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