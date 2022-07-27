«Ференцварош» Черчесова вышел в 3-й отборочный раунд квалификации ЛЧ

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сегодня, 23:27

«Ференцварош», которым руководит , в гостях обыграл «Слован» из Братиславы со счётом 4:1 в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (5:3 по сумме двух встреч).

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Франк Боли. На 31-й минуте полузащитник Кристоффер Захариассен удвоил преимущество венгерского клуба. На 70-й минуте защитник «Слована» Вернон сократил отставание своей команды, однако на 89-й минуте форвард «Ференцвароша» Адама Траоре отправил третий мяч в ворота «Слована», а в дополнительное ко второму тайму время полузащитник венгерского клуба Айсса Лаидуни довёл счёт до разгромного.

В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» сыграет против «Карабаха».