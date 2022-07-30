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Хохлов: «Уверен, „Факел“ будет бороться до конца»

сегодня, 19:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча «бело-голубых» против «Факела» в РПЛ (3:3).

Ожидал, что «Факел» даст такой бой динамовцам. Команда из Воронежа – боевая, с большим характером. Так же они играли и в Первой лиге. В РПЛ они не будут мальчиками для битья.

Не знаю, где «Факел» окажется по итогу сезона – в конце турнирной таблицы или в середине, но, уверен, они будут бороться до конца и не будут отходить от своего футбола. Весь второй тайм прошел под диктовку воронежцев, поэтому динамовцам не удалось довести игру до победы.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
В Воронеже отличная команда...
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