Хохлов: «Уверен, „Факел“ будет бороться до конца»

Бывший тренер «Динамо» поделился впечатлениями от матча «бело-голубых» против «Факела» в РПЛ (3:3).

Ожидал, что «Факел» даст такой бой динамовцам. Команда из Воронежа – боевая, с большим характером. Так же они играли и в Первой лиге. В РПЛ они не будут мальчиками для битья.

Не знаю, где «Факел» окажется по итогу сезона – в конце турнирной таблицы или в середине, но, уверен, они будут бороться до конца и не будут отходить от своего футбола. Весь второй тайм прошел под диктовку воронежцев, поэтому динамовцам не удалось довести игру до победы.