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Смолов высказался о ничьей с «Факелом»

сегодня, 18:02
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал ничью в матче своей команды против «Факела» в РПЛ (3:3).

Так бывает. «Факел» — молодцы. Недооценки соперника не было.

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:39, ред.
Не знаком с полным содержанием интервью Смолова, но если он не стал искать слова для оправдания сегодняшней упущенной победы в Воронеже ссылаясь на различные обстоятельства в виде жары, переезда на автобусе, качество газона, или ещё что-то, а лишь дал высокую оценку игры хозяев, уже делает честь нападающему Динамо.

Ну а то что, Фёдор утверждает что не было недооценки соперника, тут Смолов немного слукавил. Как раз на второй тайм бело-синие вышли, как говорится, вразвалочку, посчитав что добытого задела в два гола в первом тайме вполне достаточно для окончательной победы, и во втором тайме легко дожмём дебютанта, но всё вышло так как вышло.

Хотя тоже в очередной раз выскажу высокую оценку действиям хозяев поля, особенно во второй половине матча. Недостаток мастерства с лихвой компенсировали самоотдачей, жаждой борьбы и волей к победе.

Если и в остальных матчах у "бобров" будет такой настрой, то легко гостям в Воронеже точно не будет.

Болейте за своих, а не против чужих!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:25
Подпалил "Факел" динамо-машину.Ещё и ара сел в клетку на следующий матч.С кем там они играют???
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 18:24
Факел Воронеж,....догонишь!👍
shlomo
shlomo
сегодня в 18:17
Красавцы...до последнего бились!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:03
Факел просто молодцы !
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