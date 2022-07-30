Смолов высказался о ничьей с «Факелом»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал ничью в матче своей команды против «Факела» в РПЛ (3:3).
Так бывает. «Факел» — молодцы. Недооценки соперника не было.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал ничью в матче своей команды против «Факела» в РПЛ (3:3).
Так бывает. «Факел» — молодцы. Недооценки соперника не было.
Ну а то что, Фёдор утверждает что не было недооценки соперника, тут Смолов немного слукавил. Как раз на второй тайм бело-синие вышли, как говорится, вразвалочку, посчитав что добытого задела в два гола в первом тайме вполне достаточно для окончательной победы, и во втором тайме легко дожмём дебютанта, но всё вышло так как вышло.
Хотя тоже в очередной раз выскажу высокую оценку действиям хозяев поля, особенно во второй половине матча. Недостаток мастерства с лихвой компенсировали самоотдачей, жаждой борьбы и волей к победе.
Если и в остальных матчах у "бобров" будет такой настрой, то легко гостям в Воронеже точно не будет.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ну а то что, Фёдор утверждает что не было недооценки соперника, тут Смолов немного слукавил. Как раз на второй тайм бело-синие вышли, как говорится, вразвалочку, посчитав что добытого задела в два гола в первом тайме вполне достаточно для окончательной победы, и во втором тайме легко дожмём дебютанта, но всё вышло так как вышло.
Хотя тоже в очередной раз выскажу высокую оценку действиям хозяев поля, особенно во второй половине матча. Недостаток мастерства с лихвой компенсировали самоотдачей, жаждой борьбы и волей к победе.
Если и в остальных матчах у "бобров" будет такой настрой, то легко гостям в Воронеже точно не будет.
Болейте за своих, а не против чужих!