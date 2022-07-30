Булыкин: «В крайнем случае деньги из „Аталанты“ могут перевести в „Ниццу“»

Экс-форвард «Локомотива» отреагировал на новость о том, что «Аталанта» перестала выплачивать московскому клубу деньги за трансфер полузащитника .

Эта ситуация может долго тянуться. Думаю, «Локомотив» найдёт выход. В крайнем случае деньги из «Аталанты» могут перевести в «Ниццу», где должны за Бека Бека. Вариантов много. Просто нужно понять, действительно ли они не хотят переводить деньги или просто не могут. Как и в любом бизнесе, в «Аталанте» пытаются оттянуть момент, когда нужно отдавать, разными причинами. Когда их ФИФА обяжет заплатить, они заплатят «Локомотиву». Могут ли в «Локомотив» отправить игрока «Аталанты»? Такой исход маловероятен.