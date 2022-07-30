Президент «Урала» рассказал о будущем Шалимова в клубе.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Игоря Шалимова.

Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться, как Игорь Михайлович будет работать.