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Президент «Урала» рассказал о будущем Шалимова в клубе

сегодня, 17:24

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Игоря Шалимова.

Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться, как Игорь Михайлович будет работать.

В предыдущем матче уральцы уступили «Краснодару» (1:3).

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:37
Факелу продуют и Шалимов домой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:29, ред.
Президент «Урала» рассказал о будущем Шалимова в клубе.

Да могли бы и прикупить кого нибудь . Один Шалимов в поле не воин !
Лидеры команды Шатов , Бикфалви и Подберёзкин уже совсем не молодые игроки, за тридцадку как никак. Да и вообщем нет той молодёжи, которая могла бы хоть как-то помочь или заменить кого нибудь из них в скором времени. Так что требовать от Шалимова и того состава игроков которые есть у него в распоряжении, каких-то положительных результатов наврядли стоит. Шалимов итак выжимает из них всё возможное , где-то можно сказать в первых играх и не везёт. Но в длинную на весь сезон у Шалимова точно нет состава. И смена главного тренера без усиления ничего не даст. Иванову пора понять этот факт и хоть два три приобретение сделать. Как-то так на мой субъективный взгляд. Уралу с Шалимовым Удачи. Всем Добра !
Гость
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