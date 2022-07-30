Президент «Урала» рассказал о будущем Шалимова в клубе.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Игоря Шалимова.
Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться, как Игорь Михайлович будет работать.
В предыдущем матче уральцы уступили «Краснодару» (1:3).
Да могли бы и прикупить кого нибудь . Один Шалимов в поле не воин !
Лидеры команды Шатов , Бикфалви и Подберёзкин уже совсем не молодые игроки, за тридцадку как никак. Да и вообщем нет той молодёжи, которая могла бы хоть как-то помочь или заменить кого нибудь из них в скором времени. Так что требовать от Шалимова и того состава игроков которые есть у него в распоряжении, каких-то положительных результатов наврядли стоит. Шалимов итак выжимает из них всё возможное , где-то можно сказать в первых играх и не везёт. Но в длинную на весь сезон у Шалимова точно нет состава. И смена главного тренера без усиления ничего не даст. Иванову пора понять этот факт и хоть два три приобретение сделать. Как-то так на мой субъективный взгляд. Уралу с Шалимовым Удачи. Всем Добра !
Да могли бы и прикупить кого нибудь . Один Шалимов в поле не воин !
Лидеры команды Шатов , Бикфалви и Подберёзкин уже совсем не молодые игроки, за тридцадку как никак. Да и вообщем нет той молодёжи, которая могла бы хоть как-то помочь или заменить кого нибудь из них в скором времени. Так что требовать от Шалимова и того состава игроков которые есть у него в распоряжении, каких-то положительных результатов наврядли стоит. Шалимов итак выжимает из них всё возможное , где-то можно сказать в первых играх и не везёт. Но в длинную на весь сезон у Шалимова точно нет состава. И смена главного тренера без усиления ничего не даст. Иванову пора понять этот факт и хоть два три приобретение сделать. Как-то так на мой субъективный взгляд. Уралу с Шалимовым Удачи. Всем Добра !