Мостовой: «„Локомотив“ может сделать сюрприз, но я не вижу, за счёт чего»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Ясно, что «Зенит» — фаворит. Играют дома, играют с преимуществом после осечки в матче с «Химками», которая встрепенула «Зенит». В игре с «Крыльями Советов» «Зенит» показал, кто дома хозяин. В игре с «Локомотивом» будет что-то похожее.

В «Локомотиве» видим, что они еле-еле спаслись дома: шикарный гол забил парень. Было преимущество над «Ростовом»… «Локомотив» может сделать сюрприз, но я не вижу, за счёт чего.