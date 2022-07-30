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Мостовой: «„Локомотив“ может сделать сюрприз, но я не вижу, за счёт чего»

сегодня, 17:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч идет

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Ясно, что «Зенит» — фаворит. Играют дома, играют с преимуществом после осечки в матче с «Химками», которая встрепенула «Зенит». В игре с «Крыльями Советов» «Зенит» показал, кто дома хозяин. В игре с «Локомотивом» будет что-то похожее.

В «Локомотиве» видим, что они еле-еле спаслись дома: шикарный гол забил парень. Было преимущество над «Ростовом»… «Локомотив» может сделать сюрприз, но я не вижу, за счёт чего.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:19
Какой сюрприз? Сюрпрайз)))
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