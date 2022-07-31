Нкунку признан лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку признан лучшим футболистом прошлого сезона Бундеслиги по версии немецких журналистов. Француз получил 134 голоса, на 6 пунктов опередив экс-форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Третью строчку занял голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп при 65 голосах. Лучшим тренером сезона был признан наставник «Фрайбурга» Кристиан Штрайх. Лучшей футболисткой стала Леа Шюллер из «Баварии». Нкунку высказался по поводу получения данной награды:
Я очень рад получить этот приз, это важно для меня. Я благодарен всей команде, тренерам и персоналу клуба. Без их помощи прошлый сезон не получился бы таким сильным.
Ранее стало известно, что «Реал» следит за Нкунку.