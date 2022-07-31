Нкунку признан лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги

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сегодня, 19:21

Нападающий «РБ Лейпциг» признан лучшим футболистом прошлого сезона Бундеслиги по версии немецких журналистов. Француз получил 134 голоса, на 6 пунктов опередив экс-форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Третью строчку занял голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп при 65 голосах. Лучшим тренером сезона был признан наставник «Фрайбурга» . Лучшей футболисткой стала Леа Шюллер из «Баварии». Нкунку высказался по поводу получения данной награды:

Я очень рад получить этот приз, это важно для меня. Я благодарен всей команде, тренерам и персоналу клуба. Без их помощи прошлый сезон не получился бы таким сильным.

Ранее стало известно, что «Реал» следит за Нкунку.