Нападающий «Баварии» Садио Мане признан лучшим футболистом года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.
В борьбе за этот приз сенегалец опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и вратаря «Челси» Эдуара Менди. Мане признан лучшим игроком года в Африке во второй раз. Первый раз Садио получил эту награду в 2019 году.
По-моему темнокожим игрокам вообще не дают ЗМ, ну Веа когда-то получил.
По-моему темнокожим игрокам вообще не дают ЗМ, ну Веа когда-то получил.