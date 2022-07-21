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21 июля 2022, 23:57

Нападающий «Баварии» признан лучшим футболистом года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

В борьбе за этот приз сенегалец опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и вратаря «Челси» Эдуара Менди. Мане признан лучшим игроком года в Африке во второй раз. Первый раз Садио получил эту награду в 2019 году.