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Мане признан лучшим игроком года в Африке

21 июля 2022, 23:57

Нападающий «Баварии» Садио Мане признан лучшим футболистом года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

В борьбе за этот приз сенегалец опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и вратаря «Челси» Эдуара Менди. Мане признан лучшим игроком года в Африке во второй раз. Первый раз Садио получил эту награду в 2019 году.

Мане признан лучшим игроком года в Африке

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
22 июля в 16:16
Думаю все адекватные болельщики изначально понимали,что Мане больше остальных заслужил это звание
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
22 июля в 10:19
А в каком году Мане конкурировал с Месси за золотой мяч? Последний раз Лева мог получить.
По-моему темнокожим игрокам вообще не дают ЗМ, ну Веа когда-то получил.
протон
протон
22 июля в 08:40
Стал победителем и лучшим игроком Кубка Африки. Жаль, что Золотые мячи за подобное только Месси дарят в виде исключения.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 июля в 05:03
Мане и есть.
x9wz23ndembg
x9wz23ndembg
22 июля в 02:47
Это справедливо
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 00:02
Достоин,все правильно.
Ice van Reed
Ice van Reed
22 июля в 00:01, ред.
Учитывая, что он взял трофей со Сборной, плюс в ЛЧ хорош был, теперь будет интересно когда Ливерпуль нарвётся на Баварию!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
21 июля в 23:59
Победителя не судят!!!
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