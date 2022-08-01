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«„Локомотив“ сработал хорошо». Цорн — о трансфере Бека Бека в «Ниццу»

сегодня, 13:10

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

Во-первых, хочу сказать, что мы рады за Алексиса и желаем ему удачи. Для «Локо» Бека Бека был качественным игроком. За прошедший год он серьёзно вырос в нашем клубе. Мы смогли развить его и довести до такого уровня, что его берут в «Ниццу» в качестве игрока стартового состава за приличные деньги.

Наша работа строится на том, что нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счёт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников. Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека Бека наш клуб сработал хорошо. Мы желаем Алексису успехов в его дальнейшей карьере. С ним было приятно работать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:16
«„Локомотив“ сработал хорошо».
И посмотрел в свой туго набитый карман)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:12
пусть там поиграет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:11
Скинули балачт !
Гость
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