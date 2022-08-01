«„Локомотив“ сработал хорошо». Цорн — о трансфере Бека Бека в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход полузащитника в «Ниццу».

Во-первых, хочу сказать, что мы рады за Алексиса и желаем ему удачи. Для «Локо» Бека Бека был качественным игроком. За прошедший год он серьёзно вырос в нашем клубе. Мы смогли развить его и довести до такого уровня, что его берут в «Ниццу» в качестве игрока стартового состава за приличные деньги.

Наша работа строится на том, что нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счёт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников. Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека Бека наш клуб сработал хорошо. Мы желаем Алексису успехов в его дальнейшей карьере. С ним было приятно работать.