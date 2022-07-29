Андрей Ещенко перешёл в «Знамя Ногинск»

Пресс-служба клуба «Знамя Ногинск» объявила о переходе бывшего защитника «Спартака» Андрея Ещенко.
Детали контракта с Ещенко не разглашаются.
Пресс-служба клуба «Знамя Ногинск» объявила о переходе бывшего защитника «Спартака» Андрея Ещенко.
Детали контракта с Ещенко не разглашаются.
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Комментарий опубликованный Вами в 11:15 - 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации.