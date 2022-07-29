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Андрей Ещенко перешёл в «Знамя Ногинск»

сегодня, 14:02

Пресс-служба клуба «Знамя Ногинск» объявила о переходе бывшего защитника «Спартака» Андрея Ещенко.

Детали контракта с Ещенко не разглашаются.

Андрей Ещенко перешёл в «Знамя Ногинск»

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:09
Добрый день.

Комментарий опубликованный Вами в 11:15 - 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:08, ред.
Решил ещё песочком поля российские поудобрять.
AleS
AleS
сегодня в 14:07
Название звучит гордо
drug01
drug01
сегодня в 14:06
Должен помочь команде
monah-10
monah-10
сегодня в 14:02
Так себе новость.
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