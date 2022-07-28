Зделар: «Тошич и Натхо рассказывали о ЦСКА только положительное»

Новичок ЦСКА , сербский полузащитник поделился мыслями после перехода в армейский клуб.

Первая мысль, которая у меня появилась, что ЦСКА братский клуб "Партизана”. А ещё в ЦСКА играли и играют много сербов. Также я подумал, что это большой шаг вперед для меня и отличная возможность показать, на что я способен.

Часто разговаривал с Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо об этой команде. Они рассказывали только положительное: «Не раздумывай, тебе нужно ехать в ЦСКА ».

С Миланом Гайичем знали друг друга с детства, вместе выиграли молодёжный чемпионат мира.

Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов — туда, где он и должен быть.