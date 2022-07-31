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«Динамо» опубликовало заявление касательно перехода Варелы во «Фламенго»

сегодня, 08:45

«Динамо» опубликовало заявление касательно подписания защитником команды Гильермо Варелой контракта с «Фламенго».

25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России против «Торпедо».

Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 08:58
Ни и правда.
qp3ddgczbs4b
qp3ddgczbs4b
сегодня в 08:56
правильно пора завалить их исками...
Гость
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