Агент: «Есть шанс, что переход Монтеса в „Динамо“ состоится совсем скоро»

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сегодня, 16:01

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» и сборной Мексики , сообщил, что его клиент в ближайшее время может перейти в московское «Динамо».

Есть шанс, что переход Монтеса в «Динамо» состоится совсем скоро.