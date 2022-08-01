Агент: «Есть шанс, что переход Монтеса в „Динамо“ состоится совсем скоро»

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сесара Монтеса, сообщил, что его клиент в ближайшее время может перейти в московское «Динамо».
Есть шанс, что переход Монтеса в «Динамо» состоится совсем скоро.
Прошлым летом Монтесом интересовался ЦСКА.
В целом же игрочина качественный, хорошо развитые скилы даже перечислять неохота, их много)
Но один таки отмечу- парень не только шпала здоровенная, но ещё и прыгает отлично, потому и верх забирает в обеих штрафных.
И не зайчик-побегайчик вроде, вся профессиональная карьера (8 лет) в одном клубе.
В общем, если окончательно договорятся- будет славненько..
В целом же игрочина качественный, хорошо развитые скилы даже перечислять неохота, их много)
Но один таки отмечу- парень не только шпала здоровенная, но ещё и прыгает отлично, потому и верх забирает в обеих штрафных.
И не зайчик-побегайчик вроде, вся профессиональная карьера (8 лет) в одном клубе.
В общем, если окончательно договорятся- будет славненько..