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Агент: «Есть шанс, что переход Монтеса в „Динамо“ состоится совсем скоро»

сегодня, 16:01

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сесара Монтеса, сообщил, что его клиент в ближайшее время может перейти в московское «Динамо».

Есть шанс, что переход Монтеса в «Динамо» состоится совсем скоро.

Прошлым летом Монтесом интересовался ЦСКА.

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баск
баск
сегодня в 16:15
Недостаток- слишком увлечён подкатами, хотя исполняет их довольно чисто.

В целом же игрочина качественный, хорошо развитые скилы даже перечислять неохота, их много)
Но один таки отмечу- парень не только шпала здоровенная, но ещё и прыгает отлично, потому и верх забирает в обеих штрафных.

И не зайчик-побегайчик вроде, вся профессиональная карьера (8 лет) в одном клубе.
В общем, если окончательно договорятся- будет славненько..
Гость
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