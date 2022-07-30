«Химки» готовы отпустить Глушакова в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб готов отпустить полузащитника в «Спартак».

Если поступит предложение от «Спартака» — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласиться на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением — мы отпустим Дениса.