Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Химки» готовы отпустить Глушакова в «Спартак»

сегодня, 14:18

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».

Если поступит предложение от «Спартака» — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласиться на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением — мы отпустим Дениса.

Ранее Глушаков заявлял, что вернётся в «Спартак».

Все новости
Булыкин оценил вероятный переход Черышева в российский клуб
Сегодня, 00:21
СлухиДо закрытия трансферного окна ЦСКА хочет подписать двух защитников
Вчера, 13:41
СлухиЗащитник «Аякса» согласился перейти в ЦСКА
Вчера, 12:32
СлухиЛоврен покинет «Зенит» только при наличии солидного предложения о трансфере
28 июля
Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не подпишет Дзюбу и Оздоева
28 июля
Яровинский: «Трансферная кампания „Рубина“ ещё не завершена»
28 июля
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:37
Кому он нужен в 35 лет?
По футбольным меркам - это уже дедушка.
84j6acb5f4m7
84j6acb5f4m7
сегодня в 14:24
неужели после такого прощания вернется, ужас!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 14:24
А 3 он нужен ?
Тогда Абаскаль до свидания ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 