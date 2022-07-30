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Булыкин оценил вероятный переход Черышева в российский клуб

сегодня, 00:21

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил возможный переход Дениса Черышева в Российскую Премьер-Лигу.

Черышев может найти себе клуб в Европе, но там есть нюансы, начиная от желания футболиста и тренера того клуба, где он окажется. Если будет вариант и хорошая зарплата, то он останется в Европе, если нет, то поедет зарабатывать в Россию.

Это обычная практика, что он ещё без клуба. Подписания оставляют на последние дни трансферного окна, чтобы все были сговорчивее, потому что футболисты хотят большие зарплаты, а клубы хотят меньше платить. Я думаю, Черышев сейчас пригодился бы любому клубу. Раз команды играют ещё и в кубке России, им нужна длинная скамейка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» дважды отказался от подписания Черышева.

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monah-10
monah-10
сегодня в 00:27
Длинная скамейка в лазарете хотел сказать, чтобы врачи не прохлаждались.
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