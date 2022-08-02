После матчей АПЛ переговоры арбитров и ассистентов на VAR будут публиковать

Записи переговоров главного арбитра матча и судьи, работающего с системой видеоассистента рефери (VAR) будут публиковаться после игр чемпионата Англии.
Данная мера должна повысить прозрачность работы бригады арбитров, записи будут доступны только в аудиоформате. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс прокомментировал данную меру:
Существует общее мнение, что публикация переговоров даст благотворный эффект. Таким образом выражается стремление быть более открытыми по отношению к болельщикам в плане принятия решений арбитрами и того, каким образом мы это делаем. Над этим необходимо поработать.
Ранее в Англии решили запретить играть головой футболистам младше 12 лет.
Чисто цифры...
- 50 тысяч...
- Согласен...
- Упал.Ещё 100 тысяч..
- Свисти.Тянет на 150 тысяч...
-Ты с субботу с нами едешь ??
- По сколько скидываемся ??
- По 2 пенальти и 2 удаления...
- Ок.Во втором тайме.
...и т.д.
Чисто цифры...
- 50 тысяч...
- Согласен...
- Упал.Ещё 100 тысяч..
- Свисти.Тянет на 150 тысяч...
-Ты с субботу с нами едешь ??
- По сколько скидываемся ??
- По 2 пенальти и 2 удаления...
- Ок.Во втором тайме.
...и т.д.
Куча судейских ошибок, а мы даже не знаем, о чём они там по гарнитурам общаются и какие решения принимают.
Может они политику обсуждают, или сериалы? Иначе не объяснить как можно ошибаться после просмотра видеоповторов.
Куча судейских ошибок, а мы даже не знаем, о чём они там по гарнитурам общаются и какие решения принимают.
Может они политику обсуждают, или сериалы? Иначе не объяснить как можно ошибаться после просмотра видеоповторов.