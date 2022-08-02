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После матчей АПЛ переговоры арбитров и ассистентов на VAR будут публиковать

сегодня, 11:31

Записи переговоров главного арбитра матча и судьи, работающего с системой видеоассистента рефери (VAR) будут публиковаться после игр чемпионата Англии.

Данная мера должна повысить прозрачность работы бригады арбитров, записи будут доступны только в аудиоформате. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс прокомментировал данную меру:

Существует общее мнение, что публикация переговоров даст благотворный эффект. Таким образом выражается стремление быть более открытыми по отношению к болельщикам в плане принятия решений арбитрами и того, каким образом мы это делаем. Над этим необходимо поработать.

Ранее в Англии решили запретить играть головой футболистам младше 12 лет.

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Перевод с thetimes.co.uk
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Путин007
Путин007
сегодня в 12:30
Нужно не записи а прямой эфир пускать во время переговоров.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:30
Когда с Казарцевым были разборки и в СМИ появилась расшифровка переговоров судей я тогда подумал, а почему такое бы не сделать на постоянной основе. Для меня стало ясно, что судья работал чисто. С другой стороны будет толк? Есть Азбука Морзе. Почему бы кротам не придумать азбуку крота?). Надо подумать, но идея хорошая. Прежде всего для самих судей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:24
У нас переговоры ВАР с Арбитром публиковать не стоит.....
Чисто цифры...

- 50 тысяч...
- Согласен...
- Упал.Ещё 100 тысяч..
- Свисти.Тянет на 150 тысяч...
-Ты с субботу с нами едешь ??
- По сколько скидываемся ??
- По 2 пенальти и 2 удаления...
- Ок.Во втором тайме.
...и т.д.
makkie
makkie
сегодня в 12:14
Почему бы в РПЛ такое не сделать?
Куча судейских ошибок, а мы даже не знаем, о чём они там по гарнитурам общаются и какие решения принимают.
Может они политику обсуждают, или сериалы? Иначе не объяснить как можно ошибаться после просмотра видеоповторов.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:53
Уберите коррупцию в футболе и в нашей стране ,для начала ! Тогда и "рука" будет считаться "рукой" ,удар ногой будет считаться "ударом ногой " ,и не будет "левых пенальти " . Тогда и ВАР у нас будет нужным и полезным , и не нужны будут никакие публикации переговоров между судьями !!!!! Хрень это всё !!!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:33
правильное решение.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 11:32
Очень рад!
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