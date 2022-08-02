После матчей АПЛ переговоры арбитров и ассистентов на VAR будут публиковать

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сегодня, 11:31

Записи переговоров главного арбитра матча и судьи, работающего с системой видеоассистента рефери ( VAR ) будут публиковаться после игр чемпионата Англии.

Данная мера должна повысить прозрачность работы бригады арбитров, записи будут доступны только в аудиоформате. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс прокомментировал данную меру:

Существует общее мнение, что публикация переговоров даст благотворный эффект. Таким образом выражается стремление быть более открытыми по отношению к болельщикам в плане принятия решений арбитрами и того, каким образом мы это делаем. Над этим необходимо поработать.

Ранее в Англии решили запретить играть головой футболистам младше 12 лет.