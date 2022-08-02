Агуэро: «Ван Дейк показал Холанду, что такое АПЛ»

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сегодня, 23:36

Бывший нападающий «Манчестер Сити» остался недоволен продажей в «Челси».

Я не понимаю продажи Стерлинга. Иногда руководство «Манчестер Сити» принимает странные решения.

Кроме того, Агуэро высказался об , который дебютировал за «горожан» в матче за Суперкубок Англии, где «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю», не сумев отличиться забитыми голами.