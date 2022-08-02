Агуэро: «Ван Дейк показал Холанду, что такое АПЛ»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остался недоволен продажей Рахима Стерлинга в «Челси».
Я не понимаю продажи Стерлинга. Иногда руководство «Манчестер Сити» принимает странные решения.
Кроме того, Агуэро высказался об Эрлинге Холанде, который дебютировал за «горожан» в матче за Суперкубок Англии, где «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю», не сумев отличиться забитыми голами.
Холанд слишком привык к игре в Германии. Он думал, что здесь всё будет проходить в таком же ключе, но потом пришёл Вирджил ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в Премьер-Лигу».