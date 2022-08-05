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Сёмин: «Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодёжи»

сегодня, 18:34

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о важности иностранных футболистов для российского футбола.

Ясно, что фокус должен быть на своих футболистах. И тренерах, кстати, тоже. Но если есть легионеры, которые явно сильнее наших, почему нужно от них отказываться при наличии финансовых возможностей? Клуб получит развитие, российские игроки будут тянуться и впитывать, так устроен футбол. Нет возможностей — придется ориентироваться на своих, искать пополнение в школах и академиях.

Разрыв между богатыми и бедными не растет, во‑первых. Во‑вторых, Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодежи по владению мячом, видению поля, принятию решений и так далее. Соперничая с такими мастерами, любая команда пробует свои силы, тестирует себя на их фоне. У россиян громадный стимул доказать, что они не хуже, это и есть конкуренция. Если все будут одинаковые, никакого развития не произойдет.

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Сёмин Юрий
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:48
Опять- равнение на Запад!!! Задолбали!!! Есть в России и свои доморощенные талантливые тренеры, и футболисты! Но, конечно, если приглашать не пойми что, вроде шварца или Руя, то и молодые таланты закиснут. Живой пример- Захарян, Тюкавин и тд. Молодым- нужны мудрые наставники, воспитатели!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Согласен. Таких надо покупать. Но ниже написал почему с Палычем не согласен.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:44
Палыч прав, что Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодежи.
Вот таких и надо приглашать легионеров, которые сильнее россиян и от которых молодёжь будет набираться опыта и перенимать их навыки.
Но у нас редко покупают таких высококлассных легионеров. Наш чемпионат наводнили, так сказать среднего и очень низкого уровня, а мы потом удивляемся почему уровень нашего чемпионата упал и мы не состоятельны на европейкой арене.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:43, ред.
Не согласен с Палычем.Клуб получит развитие, российские игроки будут тянуться и впитывать, так устроен футбол. Нет возможностей — придется ориентироваться на своих, искать пополнение в школах и академия. 1)Это не про Зенит 2) в первую очередь надо молодёжь привлекать.
Гость
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