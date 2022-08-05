Сёмин: «Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодёжи»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о важности иностранных футболистов для российского футбола.

Ясно, что фокус должен быть на своих футболистах. И тренерах, кстати, тоже. Но если есть легионеры, которые явно сильнее наших, почему нужно от них отказываться при наличии финансовых возможностей? Клуб получит развитие, российские игроки будут тянуться и впитывать, так устроен футбол. Нет возможностей — придется ориентироваться на своих, искать пополнение в школах и академиях.

Разрыв между богатыми и бедными не растет, во‑первых. Во‑вторых, Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодежи по владению мячом, видению поля, принятию решений и так далее. Соперничая с такими мастерами, любая команда пробует свои силы, тестирует себя на их фоне. У россиян громадный стимул доказать, что они не хуже, это и есть конкуренция. Если все будут одинаковые, никакого развития не произойдет.