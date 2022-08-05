Кечинов: «„Урал“ будет костьми ложиться и стараться обыграть „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Урала».

«Спартак» очень удачно стартовал, много забивает, играет агрессивно. Но завтра предстоит тяжелейшая игра, так как «Урал» стартовал крайне неудачно — три поражения подряд. Деваться им уже некуда. Есть слухи, что главного тренера «Урала» Шалимова могут уволить. Думаю, что настрой завтра у «Урала» будет сумасшедший. Будут костьми ложиться и стараться обыграть «Спартак». Чувствую и верю, что «Спартак» завтра победит в упорной борьбе.