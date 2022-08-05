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Кечинов: «„Урал“ будет костьми ложиться и стараться обыграть „Спартак“»

сегодня, 17:39
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Урала».

«Спартак» очень удачно стартовал, много забивает, играет агрессивно. Но завтра предстоит тяжелейшая игра, так как «Урал» стартовал крайне неудачно — три поражения подряд. Деваться им уже некуда. Есть слухи, что главного тренера «Урала» Шалимова могут уволить. Думаю, что настрой завтра у «Урала» будет сумасшедший. Будут костьми ложиться и стараться обыграть «Спартак». Чувствую и верю, что «Спартак» завтра победит в упорной борьбе.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 18:37
Уралу отступать некуда, так что лёгкой прогулки для Спартака не будет.
Тем более еще недавно мы играли плохо в Екатеринбурге.
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сегодня в 17:45
Уралу пора в пердив
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сегодня в 17:44
Нет будет разгром
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:39
Не будет щтого.
Гость
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