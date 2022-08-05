Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Чернышов: «„Урал“ просто поплыл и развалился»

сегодня, 17:51
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:00 Не начался

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов дал комментарий накануне матча «красно-белых» с «Уралом» в РПЛ.

«Спартак» — явный фаворит в матче с «Уралом». Клуб из Екатеринбурга просто поплыл и развалился. Я не помню, чтобы уральцы так неудачно стартовали в РПЛ. Уже говорят о смене тренера. Думаю, если «Урал» проиграет, то так и произойдет. Если Шалимов не сможет настроить команду, то думаю, что президент клуба примет решение о его увольнении.

Что касается «Спартака», то команда набрала ход после поражения в матче за Суперкубок. Тогда Абаскаль еще, наверное, даже не знал, кого как зовут. Футболисты теперь стали понимать, что от них требуются, а игроки у «Спартака» хорошие. Москвичи могут рассчитывать даже на крупную победу.

Все новости
Сёмин: «Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодёжи»
Сегодня, 18:34
Кечинов: «„Урал“ будет костьми ложиться и стараться обыграть „Спартак“»
Сегодня, 17:39
Кавазашвили: «Кокорин либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках»
Сегодня, 16:58
Баженов: «„Спартак“ очень хорошо начал новый сезон в РПЛ»
Сегодня, 15:41
«„Зениту“ будет тяжело в Грозном». Радченко — о матче с «Ахматом»
Сегодня, 12:34
Маслов: «К оптимальным кондициям ещё не вернулся»
Сегодня, 11:27
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:52
Это его проблемы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 