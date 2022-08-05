Чернышов: «„Урал“ просто поплыл и развалился»

Экс-наставник «Спартака» дал комментарий накануне матча «красно-белых» с «Уралом» в РПЛ .

«Спартак» — явный фаворит в матче с «Уралом». Клуб из Екатеринбурга просто поплыл и развалился. Я не помню, чтобы уральцы так неудачно стартовали в РПЛ . Уже говорят о смене тренера. Думаю, если «Урал» проиграет, то так и произойдет. Если Шалимов не сможет настроить команду, то думаю, что президент клуба примет решение о его увольнении.

Что касается «Спартака», то команда набрала ход после поражения в матче за Суперкубок. Тогда Абаскаль еще, наверное, даже не знал, кого как зовут. Футболисты теперь стали понимать, что от них требуются, а игроки у «Спартака» хорошие. Москвичи могут рассчитывать даже на крупную победу.