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«Рома» представила выездную форму на новый сезон

сегодня, 13:50

«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23.

Футболки выполнены в белом цвете с вставками пурпурно-красного и желтого цветов в зоне воротника.

Форма разработана техническим спонсором клуба — New Balance.

Рома

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David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:10
На мой взгляд это белый, просто оттенок не чисто белый/не ультра белый.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:03
New Balance снова на рынок формы пытается влезть) Помню, как "Ливерпуль" с ними контракт разорвал пару лет назад, у них ни одного клуба из Топ-5 лиг не было одно время.

Вообще не знаю, серая форма непривычна как-то для "Ромы", только это и можно сказать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:00
Какие-то типы качают головой в ритм.
С таким видом, мол узнали себя они там..

С такими лицами стоят, задрали головы... что аж страшно за их соперников становится.
Гость
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