«Рома» представила выездную форму на новый сезон

«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Футболки выполнены в белом цвете с вставками пурпурно-красного и желтого цветов в зоне воротника.
Форма разработана техническим спонсором клуба — New Balance.
«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Футболки выполнены в белом цвете с вставками пурпурно-красного и желтого цветов в зоне воротника.
Форма разработана техническим спонсором клуба — New Balance.
Вообще не знаю, серая форма непривычна как-то для "Ромы", только это и можно сказать.
Вообще не знаю, серая форма непривычна как-то для "Ромы", только это и можно сказать.