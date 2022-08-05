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Левандовски будет играть в «Барсе» под 9-м номером. Ранее он был у Депая

сегодня, 14:18

Сегодня на «Камп Ноу» прошла официальная презентация новичка «Барселоны» Роберта Левандовского.

На стадионе собралось 45 000 болельщиков. В каталонском клубе Левандовски будет выступать под 9-м номером, хотя во время товарищеских матчей он носил футболку с номером 12.

Примечательно, что в прошлом сезоне 9-й номер был у Мемфиса Депая, которого связывают с уходом из «Барселоны».

Левандовски будет играть в «Барсе» под 9-м номером. Ранее он был у Депая

Левандовски будет играть в «Барсе» под 9-м номером. Ранее он был у Депая

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:13
Это все детали
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 15:07
Вот почему)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:04
Что досталось)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:58
Такого же мнения про эту ситуацию..
Неуважение к Мемфису.
Elliada
Elliada
сегодня в 14:56
Левандовски похож на Роналду. При чем во всем. И это не хорошо для команды
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 14:47
Нисколько
ballak144
ballak144 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:46
сарказм?
dok66
dok66
сегодня в 14:42
Может номер как раз и поможет заиграть в Барсе .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:42
Они даже "w" не стали для него делать, тупо перевернули "м"...
По мне, так это скотство
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:37
Дай бог чтобы заиграл
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:31
Если не ошибаюсь, то Барселона хочет, чтобы Депай покинул клуб этим летом, но игрок пока отказывается уходить (он по-прежнему в команде...). Под этим номером играли Роналдо, Это’о, Суарес. Большая ответственность на Роберте. Ну а так что, у команды сложилась удивительная картина: в распоряжении Хави оказались сразу семь нападающих. Помимо Левандовского и Рафиньи, есть Мемфис Депай (пока еще есть), Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес, Ансу Фати и Усман Дембеле. Все имена в атаке «Барселоны» — громкие, но Левандовски выделяется даже на их фоне.

После ухода Месси Барсе нужно было громкое имя, которого у него не стало. Вот она и прикупила по случаю Левандовски. Как минимум хуже не будет. Будем надеяться, что бывший "баварец" будет стараться и покажет в новом клубе на что он способен .
Igo0rek
Igo0rek ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:29
Отобрать номер у одного футболиста, и передать другому - это верх неуважения! А то что пшек нытик - это факт.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:24
Не плакал а заслужил карьерой в футболе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:19
Очень рад за него
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:19
Наплакал на номер судя по всему.
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