Левандовски будет играть в «Барсе» под 9-м номером. Ранее он был у Депая

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сегодня, 14:18

Сегодня на «Камп Ноу» прошла официальная презентация новичка «Барселоны» .

На стадионе собралось 45 000 болельщиков. В каталонском клубе Левандовски будет выступать под 9-м номером, хотя во время товарищеских матчей он носил футболку с номером 12.

Примечательно, что в прошлом сезоне 9-й номер был у , которого связывают с уходом из «Барселоны».