Левандовски будет играть в «Барсе» под 9-м номером. Ранее он был у Депая

Сегодня на «Камп Ноу» прошла официальная презентация новичка «Барселоны» Роберта Левандовского.
На стадионе собралось 45 000 болельщиков. В каталонском клубе Левандовски будет выступать под 9-м номером, хотя во время товарищеских матчей он носил футболку с номером 12.
Примечательно, что в прошлом сезоне 9-й номер был у Мемфиса Депая, которого связывают с уходом из «Барселоны».
Неуважение к Мемфису.
Неуважение к Мемфису.
По мне, так это скотство
По мне, так это скотство
После ухода Месси Барсе нужно было громкое имя, которого у него не стало. Вот она и прикупила по случаю Левандовски. Как минимум хуже не будет. Будем надеяться, что бывший "баварец" будет стараться и покажет в новом клубе на что он способен .
После ухода Месси Барсе нужно было громкое имя, которого у него не стало. Вот она и прикупила по случаю Левандовски. Как минимум хуже не будет. Будем надеяться, что бывший "баварец" будет стараться и покажет в новом клубе на что он способен .