Варела рассказал, почему он со скандалом покинул «Динамо»

Защитник рассказал, почему он принял решение перейти из «Динамо» во «Фламенго» на правах аренды. По данным СМИ , изначально игрок тайно покинул тренировочную базу московского клуба.

Почему я решил покинуть Россию? Потому что, когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Кроме того, ФИФА предоставила право отъезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как до меня дошло это предложение от «Фламенго».

Мой последний день в клубе был не перед игрой (против «Торпедо»), потому что я вернулся на следующий день после игры, рассматривая возможность реализации своего права по новому регламенту ФИФА . В выходной день команды, который был через 2 дня после игры, у нас был командный ужин, я попрощался со всеми.

«Динамо» может оштрафовать меня на 30% зарплаты за июль? Я не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Я могу себе представить, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема между «Динамо» и ФИФА . Как профессионал я должен защищать свою карьеру и просто действовать по правилам ФИФА .

Время в России было невероятным, у меня остались хорошие воспоминания, и ничто из этого не омрачится, они всегда хорошо относились ко мне, и уважение всегда было взаимным с людьми из клуба и болельщиками. Сегодня я понимаю, что фанаты злятся, потому что они слышали только другую версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.