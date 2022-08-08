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Варела рассказал, почему он со скандалом покинул «Динамо»

сегодня, 18:32

Защитник Гильермо Варела рассказал, почему он принял решение перейти из «Динамо» во «Фламенго» на правах аренды. По данным СМИ, изначально игрок тайно покинул тренировочную базу московского клуба.

Почему я решил покинуть Россию? Потому что, когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Кроме того, ФИФА предоставила право отъезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как до меня дошло это предложение от «Фламенго».

Мой последний день в клубе был не перед игрой (против «Торпедо»), потому что я вернулся на следующий день после игры, рассматривая возможность реализации своего права по новому регламенту ФИФА. В выходной день команды, который был через 2 дня после игры, у нас был командный ужин, я попрощался со всеми.

«Динамо» может оштрафовать меня на 30% зарплаты за июль? Я не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Я могу себе представить, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема между «Динамо» и ФИФА. Как профессионал я должен защищать свою карьеру и просто действовать по правилам ФИФА.

Время в России было невероятным, у меня остались хорошие воспоминания, и ничто из этого не омрачится, они всегда хорошо относились ко мне, и уважение всегда было взаимным с людьми из клуба и болельщиками. Сегодня я понимаю, что фанаты злятся, потому что они слышали только другую версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.

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Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:42
Хочет в старосты бабки зарабатывать. Типа возвращения Вагнер Лав В ЦСКА
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:38
ну да...так точнее
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Сбежала....
sv_1969
sv_1969 ответ j4ahjt2tbd7a (раскрыть)
сегодня в 19:37
я вот тоже думаю...ушла крыса и ладно
d1metras
d1metras
сегодня в 19:26
Ответ прост - потому что Варела крыса
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:18
...вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1325080/varela-gilermo-dinamo 08.08.2022

А ещё гораздо сложнее повести себя как настоящий мужик, подойти к руководству и решить все проблемы.
Кстати примеров в РПЛ очень много когда игроки знали, что могут воспользоваться этим преступным разрешением от ФИФА, но повели себя достойно, не просто ушли, а ещё и за деньги.
Вот к таким только уважение.

Но самое интересное, что Варела сейчас пытается оправдаться, мол Динамо всех обманывает, а он белый и пушистый.
«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная. Но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — сказал Шунин.
А то, что он сбежал перед игрой с Торпедо это нормально? Да потом он мог появиться и всем сказать до свидание, но это никак его не оправдывает.
Это всё равно, что ударить, а потом погладить и сказать мол я же последним делом погладил, так, что удар не считается, а только любовь и ласка.
Таким гнилым людям веры нет.
Capral
Capral
сегодня в 19:01
Да хрен с ним, пусть валит! Сейчас в команде новый ГТ, начинается новая жизнь!!! А всё, что было связано- со шварцем и компашкой, в лице поляка, Бальбуэна, Варелы и им подобных- надо побыстрее забыть. Приходят новые люди, новые личности- с ними будем делать новую команду и с наДеждой смотреть в будущее!!!!!!!
j4ahjt2tbd7a
j4ahjt2tbd7a
сегодня в 18:54
Зачем о нем говорят?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:50
Принимается, удачи!
David Young
David Young ответ Роблокс Даниия (раскрыть)
сегодня в 18:39
Приветствую. Удачи на полях сражений.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 18:37
Все мы знаем, кто первым бежит с тонущего корабля. Сейчас наша футбольная федерация - этот корабль...
Так что не верится в его искренность.
Гость
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