В Сети появилась расписка Федуна для Газизова

В Сети появилось фото якобы расписки владельца «Спартака» Леонида Федуна для экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

В документе написано:

Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трех лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) процентов ФКСМ для Ш. Газизов.