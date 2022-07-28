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В Сети появилась расписка Федуна для Газизова

сегодня, 13:47

В Сети появилось фото якобы расписки владельца «Спартака» Леонида Федуна для экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

В документе написано:

Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трех лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) процентов ФКСМ для Ш. Газизов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:17
Обе стороны -амбициозные безответственные шарлатаны,привыкшие не к законности,а к понятиям,по которым живут и "работают".Так что они счастливо нашли друг-друга,симпатий не вызывают,и в этом дурном спектакле принимать чью-либо сторону-терять своё лицо.А скоро и наблюдать за развитием этого "скверного анекдота",будет неприлично.А пока мы остаёмся среди зрителей...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 15:04
Комментировать не буду.
9xw9snxzf6yq
9xw9snxzf6yq
сегодня в 14:52
Федун, уйди с глаз
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:47
Уважаемый , вы не правы в одном. К сожалению эта бумажка имеет силу. Достаточно назначить и провести почерковедческую экспертизу. чтобы установить, что ее написал Федун. И никакого нотариального заверения не нужно. В моей практике такие дела были, правда на гораздо меньшие суммы. Так что многое зависит от юристов и настойчивости истца. Прецеденты были. Только не подумайте, что я на чьей то стороне. Мню просто любопытно с профессиональной точки зрения.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 14:40
Я думаю, кого-то удивило бы, если бы он вёл их адекватно с учетом происходящего за 18 лет в клубе. Впрочем, Аликперову и не нужен был экономист, а преданный человек.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:36
Вот тут кстати да, Опцион предполагает право выкупить акции, а не подарить, как Шамилька предполагает в своих влажных мечтах. Интересно, сколько стоят 10% акций Спартака, с учетом того, что цену определяет общество в опционе.
Но вот одно могу сказать точно, и до меня это подметили многие на Соккере. Федун крайне не профессионально ведет дела и теряет репутацию на глазах. Хотя не исключу момент, что он сделал это целенаправленно, зная, что юр. силы расписка не несет от слова совсем
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:35
Этой бумажке одна дорога. В казённое заведение с буквами М и Ж.
Ленорыч ухахатывается наверно и думает: " Классно. А, что так можно было?"
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:28
Тут главное не юридический аспект, а то как Федун ведёт дела.
Главное то, что пришло подтверждение, что Федун не отвечает за свои слова и является главным шалаболом нашего футбола.
Раньше все смеялись о его "снятии" теперь многие задумаются о его "слове".
Нормальный, адекватный человек никогда не будет иметь серьёзных дел с таким мошенником.
Да сейчас многие будут защищать Федуна только по той причине, что он хозяин Спартака, но даже они знают кто он по жизни и мечтают, что бы Федун не клеймил своим именем легендарную команду.
Во что превратился Спартак в его правления видят все, даже спартачи, но признаться во всеуслышание решаются немногие.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:24
Ну раз эта "ерунда" оказалась у Газизова, то дал ее именно Федун и расписался на ней не просто так, а в знак обещания. В общем денежку Федун тут не потерял, а вот репутацию.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:18
Бумага без даты, без герба (печати), без имени, сроки исполнения не указаны...
Глас народа (акционеров) неучтен...
Акула нефтяного бизнеса просто посмеялся в душе выписывая данный "вексель")
Kolenok
Kolenok
сегодня в 14:16
Желтая пресса,а не соккер!Больше писать не о чем,вчера ЛЧ была.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:16
Какая несправедливость! Хотя справедливость и федун прямо диаметрально противоположные понятия.
makkie
makkie
сегодня в 14:13
Эту ерунду даже обсуждать не хочется.
Ничем юридическим и коммерческим здесь и близко не пахнет.

На что рассчитывает Шамиль? Все высшие инстанции ему отказывают )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:10
Уровень этого бреда я даже комментировать не буду, у Федуна 32% акций "Спартака", он не хозяин клуба, кроме того, решение об опционе на 10% он никак не мог санкционировать, для этого нужно решение Собрания Акционеров.

Кроме того, детали опциона никак не указаны. Опцион на 10% акций - это не то, что Газизов должен был получить 10% акций. Это утверждение, что при каких-то условиях Газизов может за какую-то обговоренную заранее цену купить до 10% акций.

Поэтому это просто юридическая пустышка. Лучше бы Газизов не позорился, а то он выглядит просто до глупости жадным, когда с такой пустышкой обращается в суд.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 14:07
А к чему прилагается расписка? Т.е. нет договора с условиями, при достижении которых данная расписка имеет силу. Нет предмета получается. Не говоря о том, что не понятно кто ее составил. Федун нигде не упомянул свое имя, только президент клуба, т.е. президент юридического лица, который должен быть четко установлен, иначе получается какая-то бурда, просто абстрактный президент, но как я понимаю, президент в принципе не имеет права делать миноритарным акционером человека без дополнительной эмиссии ценных бумаг. Эмиссию может провести только общество, на основании решения собрания акционеров, а такового не было. Возможно, если бы было написано, что абстрактный президент клуба передает 10% из своего собственного актива, тогда бы еще можно было что-то предъявить, но этого нет. А в суде очень надо полагать следующее - Важно не то что ты знаешь, а то что можешь доказать. И самое главное. В этой якобы расписке нигде нет упоминания слова Спартак. Непонятный президент, не понятный бонус, непонятные еврокубки. На что рассчитывал башкирский холуй? Привык в ауле у себя вопросы решать как бай видимо, вот и тут попробовал, не прокатило
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 14:04
Это фальшивка. Все знают - настоящая написана кровью
shlomo2
shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:01
Тут скорее нужно ждать писанину от "госпожи"....:)))))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:01
Уровень построения дел в Спартаке - расписка о миллионах долларов от руки на какой-то туалетной бумаге. Федун думал это шутка какая-то, а оказалось официальной бумагой для суда. Написана явно левой ногой....выглядит как каракули ребенка, а не расписка. Ну а с другой стороны... Филькина грамота! Ни дат, ни ФИО и паспортных данных сторон, текст ели читаемый.....Федун как 8 Шамилю втюхал эту писанину а он дурак схватил и по судам теперь бегает! Федун мог написать, что угодно и на чем угодно, зная, что без нотариального удостоверения эта бумага не будет иметь никакой юридической силы....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:49
А что на это ответит господин Федун?
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