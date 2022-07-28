В Сети появилась расписка Федуна для Газизова

В Сети появилось фото якобы расписки владельца «Спартака» Леонида Федуна для экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.
В документе написано:
Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трех лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) процентов ФКСМ для Ш. Газизов.
Главное то, что пришло подтверждение, что Федун не отвечает за свои слова и является главным шалаболом нашего футбола.
Раньше все смеялись о его "снятии" теперь многие задумаются о его "слове".
Нормальный, адекватный человек никогда не будет иметь серьёзных дел с таким мошенником.
Да сейчас многие будут защищать Федуна только по той причине, что он хозяин Спартака, но даже они знают кто он по жизни и мечтают, что бы Федун не клеймил своим именем легендарную команду.
Во что превратился Спартак в его правления видят все, даже спартачи, но признаться во всеуслышание решаются немногие.
Главное то, что пришло подтверждение, что Федун не отвечает за свои слова и является главным шалаболом нашего футбола.
Раньше все смеялись о его "снятии" теперь многие задумаются о его "слове".
Нормальный, адекватный человек никогда не будет иметь серьёзных дел с таким мошенником.
Да сейчас многие будут защищать Федуна только по той причине, что он хозяин Спартака, но даже они знают кто он по жизни и мечтают, что бы Федун не клеймил своим именем легендарную команду.
Во что превратился Спартак в его правления видят все, даже спартачи, но признаться во всеуслышание решаются немногие.
Но вот одно могу сказать точно, и до меня это подметили многие на Соккере. Федун крайне не профессионально ведет дела и теряет репутацию на глазах. Хотя не исключу момент, что он сделал это целенаправленно, зная, что юр. силы расписка не несет от слова совсем
Но вот одно могу сказать точно, и до меня это подметили многие на Соккере. Федун крайне не профессионально ведет дела и теряет репутацию на глазах. Хотя не исключу момент, что он сделал это целенаправленно, зная, что юр. силы расписка не несет от слова совсем