«Печальное зрелище». Смородская назвала тех, кто развалил «Локомотив»

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сегодня, 16:41

Сёмину и Нигматуллину команда тоже не нравится.

Ольга Юрьевна обвиняет руководство

После поражения 0:5, даже если после первого тайма такой счет не читался, «Локомотив» мечтал о нулевой ничьей и мог закончить матч достойной осечкой, многие высказываются негативно. Но дело ведь не только в одном матче. «Локомотив» чудом – бисиклета Марадишвили, сравнял счет против «Ростова», а до этого позволили «Пари НН» отыграться, хотя больше часа соперник играл вдесятером. Понятно, что Смородская ищет виноватых:

С чем связано крупное поражение? С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб.

Ольга Юрьевна не была фавориткой фанатов, руководство вообще редко может угодить болельщикам «Локомотива» — Геркус не стал своим даже после чемпионства, но в данном случае ее резкие слова имеют под собой основания. Нигматуллин назвал концовку в Санкт-Петербурге «печальным зрелищем», а Сёмин добавил возможную причину:

«Локомотив» просто физически не готов к этому чемпионату. Из-за этого такое и видим. Больше ничего не могу сказать.

Поскольку Юрий Павлович в прошлом прямо говорил, что готов помогать «железнодорожникам», если позовут обратно, поэтому он не может прямо обвинять руководство, как Смородская. До матча Сёмин надеялся, что «Зенит» не разбежался, и это позволит «Локомотиву» предложить бой. Определенное время так и было, а потом пошли ошибки.

Не стоит снимать вину с футболистов и тренеров, хотя к менеджерам еще вернемся. «Пари НН» сегодня против ЦСКА показал, что его оборона далеко не самая сильная в РПЛ – с ними можно играть на победу, особенно дома в Москве. «Ростов» неудачливый, надо было грамотнее готовиться, ведь уже видели поединок Карпина против «Динамо». Наконец, с «Зенитом» трио тренеров с двумя немцами во главе не придумало план на игру после гола петербуржцев.

Очень странно, что так легко посыпались, неужели считали себя готовым к работе в низком оборонительном блоке на протяжении всего матча? В любом случае, проблемы не только на поле. Концепция изменилась, и это опасно для целого клуба.

Омоложение неизбежно и небрежно

Важно, чтобы молодые люди в клубе понимали, зачем им вообще «Локомотив» без еврокубков и с намеком на сокращение финансирования. Цорн и Рангник пригласили небесталанных ребят, но Камано зимой считали лишним, а к лету он в основе, поскольку Жемалетдинов надолго в лазарете, а Кухта по семейным обстоятельствам вернулся в Чехию. Детали решили не раскрывать, но Ян не единственный, кого больше нет.

Всего два сезона назад рекордсменами по минутам были Рыбус, Крыховяк, Гильерме, Мурильо и Чорлука. Все легионеры, хотя Маринато и получил второй паспорт. Всем теперь хорошенько за тридцать, омоложение читалось. Добавим Смолова, Эдера, Пабло, Райковича и Зе Луиша – много возрастных футболистов больше не на контракте. Сейчас играют Худяков (18 лет), Изидор (21), Баринов (25), а 23-летний бедняга Ненахов в Санкт-Петербурге выбыл на два-три месяца, получил травму.

Бразильскому защитнику Фассону повезло меньше – порвал «кресты», операцию проведут в Германии, пропустит до девяти месяцев. Травмы и отъезды, как у Бека Бека или Кухты – объективные факторы, почему «Локомотив» хуже, чем планировал Цорн. Но Смородская права, клуб слишком примитивно подошел к омоложению состава. Кто будет вести за собой, где опытные лидеры? Баринов сам умеет ошибиться, что доказал вчера, Живоглядову 28 лет, он самый старый в основе, но есть у него авторитет?

Едвай хвастается тем, что у него есть характер и никуда из РПЛ не уедет, но лучше бы умел руководить обороной. Омоложение провели небрежно, поскольку всех стариков выгнали – немцы усадили Гильерме на скамейку, на поле только люди, моложе тридцати лет, оставили людей, которых не сумели продать зимой, как Камано, и не привезли сильных новичков, ведь не факт, что есть деньги.

«Локомотив» развалят новые продажи

А кто сказал, что ничьи против Галактионова и Карпина, или разгром от Семака это дно для клуба и команды? Рыбусу не предложили новый контракт, поскольку явно планируют меньше тратить на зарплаты. Это единственная причина, иначе поляк сидел бы на скамейке, а так уехал в «Спартак». Но когда не будет результата, Цорн задумается о смене главного тренера – Циннбауэра привезли, а его Комппер до этого никогда не встречал, то может быть негативная реакция самих футболистов. Изидор рассказал, как самые талантливые в составе рассматривают «Локомотив»:

Это может быть мой последний сезон в «Локо». Воспринимаю эту часть карьеры как трамплин. Такие условия мне предложил сам «Локомотив», они знают о моих планах. В какой лиге хотел бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, АПЛ и Серия А, но особенный интерес вызывает Лига 1.

Во многих клубах после таких слов футболиста бы начали ругать, особенно за раскрытие деталей, что «Локомотив» в курсе о желании основного форварда уехать. А вот Цорн подтвердил, что не будут «передерживать игроков». Проще говоря, «Локомотиву» нужды деньги, поскольку вложили невероятные миллионы в новичков, которые сейчас не приносят серийные победы в РПЛ . В Европе, как раньше, премиальные УЕФА не заработают, выживать будут за счет продаж.

Рангник наивно полагал, что можно заплатить за Марадишвили и Тикнизяна 12 млн евро, то позже эти деньги получится отбить. Вряд ли «армейцы» так вырастут в цене. А вот Мухин ушел в ЦСКА за 170 тысяч евро, а Иосифов в «Вильярреал» попал вообще за 20 тысяч евро. В «Локомотиве» уверены, что заработают на французах. Если Бека Бека уйдет в «Ниццу» за 14 млн евро вместе с бонусами, то это будет хороший знак… И еще одна потеря в составе.

За два сезона потеряли две трети заявки, такие масштабные перемены не могут не сказаться. Получился другой «Локомотив». Сразу понятно, что он слабее чемпионского и того, который выходил в Лигу чемпионов. Называть их сразу бесперспективными не стоит, пока многие команды теряют очки, ничего еще не ясно. Вот только если Изидору и другим очевидно, что надо вострить лыжи, то отношение к «Локомотиву» будет, как к клубу на один сезон.

Или даже меньше, чем никто не помешает легионерам поступить, как Варела с «Динамо». «Железнодорожники» рискуют повторить горький опыт «Спартака». Через три сезона после чемпионства «красно-белые» были седьмыми, в прошлом сезоне стали десятыми. Но у Абаскаля хотя бы опытные люди в основе остались – Джикия, Селихов, Промес, Зобнин и Мозес. «Локомотиву» намного сложнее, тем более, пока Гильермо оставляется лучшее впечатление, чем немцы «железнодорожников».