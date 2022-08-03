Тен Хаг недоволен уходом Роналду со стадиона до конца матча

1659525517

сегодня, 14:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» недоволен решением нападающего команды покинуть стадион до конца матча. Португалец был заменен в перерыве товарищеского матча против «Райо Вальекано», после чего сразу покинул территорию стадиона «Олд Траффорд».

Я никак не могу смириться с подобным. Это неприемлемо, и касается всех. Мы команда, поэтому необходимо быть вместе до конца.

Стало известно, что Роналду чаще других оскорбляют в соцсетях.