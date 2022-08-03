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Тен Хаг недоволен уходом Роналду со стадиона до конца матча

сегодня, 14:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен решением нападающего команды Криштиану Роналду покинуть стадион до конца матча. Португалец был заменен в перерыве товарищеского матча против «Райо Вальекано», после чего сразу покинул территорию стадиона «Олд Траффорд».

Я никак не могу смириться с подобным. Это неприемлемо, и касается всех. Мы команда, поэтому необходимо быть вместе до конца.

Стало известно, что Роналду чаще других оскорбляют в соцсетях.

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Tostao
Tostao ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 14:50
Он никого кроме себя не любит и. не уважает.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:38
Сэр Алекс за такие выходки мог и бутсой по напомаженной физиономии угостить...:) Эрику надо избавиться от него, пока не поздно. Роналду отравит атмосферу в раздевалке, и очередной сезон пойдет по в никуда. Единственная проблема никто не берет, но после этих слов я не сомневаюсь что Эрик на него не рассчитывает уже.

Теперь уже очевидно переход тем летом в МЮ был очередной пиар акцией от "типа лучшего игрока мира"(кстати кто его таковым считает видели его футбол без нарезок голов?) и сейчас когда в команде новый тренер, новый проект, можно было смело хотя б на этот сезон стать его двигателем, на опыте подстегнуть молодежь на будущие успехи, как это сделал Златан тот же...

Вместо этого очередной сериал для газет и непонятные перспективы для него и для его будущих работодателей. Ну разве что все тот же пиар.

А вот МЮ непременно взберется на вершину таблицы АПЛ, без таких вот "легенд" и будет радовать своих болел отличной игрой, в этом я уверен и желаю поскорее это осуществить! Главное дать Тен Хагу время сколотить команду!!!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:33
Не уважает тренера
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:24
Тен Хагу не долго значит осталось
Гость
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