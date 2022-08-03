Тен Хаг недоволен уходом Роналду со стадиона до конца матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен решением нападающего команды Криштиану Роналду покинуть стадион до конца матча. Португалец был заменен в перерыве товарищеского матча против «Райо Вальекано», после чего сразу покинул территорию стадиона «Олд Траффорд».
Я никак не могу смириться с подобным. Это неприемлемо, и касается всех. Мы команда, поэтому необходимо быть вместе до конца.
Стало известно, что Роналду чаще других оскорбляют в соцсетях.
Теперь уже очевидно переход тем летом в МЮ был очередной пиар акцией от "типа лучшего игрока мира"(кстати кто его таковым считает видели его футбол без нарезок голов?) и сейчас когда в команде новый тренер, новый проект, можно было смело хотя б на этот сезон стать его двигателем, на опыте подстегнуть молодежь на будущие успехи, как это сделал Златан тот же...
Вместо этого очередной сериал для газет и непонятные перспективы для него и для его будущих работодателей. Ну разве что все тот же пиар.
А вот МЮ непременно взберется на вершину таблицы АПЛ, без таких вот "легенд" и будет радовать своих болел отличной игрой, в этом я уверен и желаю поскорее это осуществить! Главное дать Тен Хагу время сколотить команду!!!!!!!
Теперь уже очевидно переход тем летом в МЮ был очередной пиар акцией от "типа лучшего игрока мира"(кстати кто его таковым считает видели его футбол без нарезок голов?) и сейчас когда в команде новый тренер, новый проект, можно было смело хотя б на этот сезон стать его двигателем, на опыте подстегнуть молодежь на будущие успехи, как это сделал Златан тот же...
Вместо этого очередной сериал для газет и непонятные перспективы для него и для его будущих работодателей. Ну разве что все тот же пиар.
А вот МЮ непременно взберется на вершину таблицы АПЛ, без таких вот "легенд" и будет радовать своих болел отличной игрой, в этом я уверен и желаю поскорее это осуществить! Главное дать Тен Хагу время сколотить команду!!!!!!!