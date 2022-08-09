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Игнатьев: «Отставки должны быть, но я просто переживаю за людей»

сегодня, 13:50

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном уходе Александра Бородюка с поста главного тренера «Торпедо».

Я такие отставки не понимаю. За четыре тура очень сложно сформировать состав, сделать такую боеспособную единицу, которая могла бы давать результат. Если нет концепта, тренер не управляет командой — это было бы иначе заметно. Четыре тура прошло, а мы видим четыре отставки. Значит настолько всё безнадёжно, неуправляемо и непрофессионально в команде, что на фоне четырёх этих поражений Шалимов и Бородюк уходят в отставку. Понятно, результаты негативные, а что вы хотели?

Отставка Бородюка бьёт по престижу людей, которые приглашали его в «Торпедо». Возьмите на себя такую же долю ответственности, которую возлагаете на главного тренера. Отставки должны быть, но я просто переживаю за людей. Когда подписываешь контракт, должен иметь в виду, что тебя обязательно уволят. Разве в команде сделали всё, что просил тренер: условия для работы, пригласили игроков, которые способны конкурировать с командами РПЛ? Если тренер виноват, то в чём? Четыре тура для команды, вышедшей из РПЛ — явно недостаточно.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:54
Если результата нет, то виноват тренер.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:53
Ошибки бывают у всех. Бородюк на выход.
Гость
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