Игнатьев: «Отставки должны быть, но я просто переживаю за людей»

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о возможном уходе с поста главного тренера «Торпедо».

Я такие отставки не понимаю. За четыре тура очень сложно сформировать состав, сделать такую боеспособную единицу, которая могла бы давать результат. Если нет концепта, тренер не управляет командой — это было бы иначе заметно. Четыре тура прошло, а мы видим четыре отставки. Значит настолько всё безнадёжно, неуправляемо и непрофессионально в команде, что на фоне четырёх этих поражений Шалимов и Бородюк уходят в отставку. Понятно, результаты негативные, а что вы хотели?