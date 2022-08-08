Колыванов предположил, почему Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о нападающем «Фиорентины» .

Тяжелая ситуация для футболиста. Из‑за того, что он занимается отдельно, ему должны были предоставить дополнительно тренера, Кокорин должен ходить на тренировки, но вне команды. Если клуб уже принял решение, то никуда не денешься. Если он хочется играть, то я бы на его месте поехал куда‑то за меньшие деньги. Ему уже 31 год. Тяжело понять, что он сам хочет.

Кокорин не хочет уходить? Вполне возможно, его там всё устраивает: красивый город, неплохая зарплата, но это не про футбол. Он ведь один из тех футболистов, который начинал ярко. Все от него ждали, что он добьется большего, но последние 3–4 года у него всё скомкано.