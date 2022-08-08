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Колыванов предположил, почему Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины»

сегодня, 22:18

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Тяжелая ситуация для футболиста. Из‑за того, что он занимается отдельно, ему должны были предоставить дополнительно тренера, Кокорин должен ходить на тренировки, но вне команды. Если клуб уже принял решение, то никуда не денешься. Если он хочется играть, то я бы на его месте поехал куда‑то за меньшие деньги. Ему уже 31 год. Тяжело понять, что он сам хочет.

Кокорин не хочет уходить? Вполне возможно, его там всё устраивает: красивый город, неплохая зарплата, но это не про футбол. Он ведь один из тех футболистов, который начинал ярко. Все от него ждали, что он добьется большего, но последние 3–4 года у него всё скомкано.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:29
Когда все слишком хорошо у футболиста, это на самом деле очень плохо
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:26
Ну на счёт старости загнул
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:25
Курорт, деньги платят, работать заставить не могут. Рай на земле под старость лет...
mtxetpa8a8sb
mtxetpa8a8sb
сегодня в 22:19
Может он прав?
Гость
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