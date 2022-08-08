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Кучаев рассказал, почему Марио Фернандес покинул ЦСКА

вчера, 23:17

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, почему Марио Фернандес принял решение покинуть московский клуб.

Какие были эмоции после ухода Фернандеса? Сильных не было. Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе.

При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:21
Кто там у нас ещё десять лет безвылазно задержался,отыграв всё что можно???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:19
Ни о чем
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:54
Да что пристали к этому пацану? Подумаешь, приехал в Россию, очень хорошо заработал себе на жизнь в Бразилии и уехал домой. Разве такое впервые в российском футболе? Разве не из-за денег большинство игроков едет в Россию? Давайте будем честны, отбросив все клубные пристрастия. В Бразилии ему не светило то, что он делал в России. Думаете, что игроки Зенита не из-за денег там? Кого мы хотим обманывать? Неужели не настало время подумать своей головой. Ушёл? Скатертью ему дорога, как говорится. Уходили игроки намного важнее него, но клубы до сих пор живы и продолжают играть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:25
Все на свете имеет свой ресурс, т.е срок службы. Марио выработал свой ресурс, т.к. 10 лет пахал без устали и без перерывов, хотя травм получал много.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 23:21
Так почему всё таки ушёл Марио?
Из слов Кучаева можно одно понять задолбали его в ЦСКА.
Гость
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