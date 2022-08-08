Кучаев рассказал, почему Марио Фернандес покинул ЦСКА

Полузащитник ЦСКА рассказал, почему принял решение покинуть московский клуб.

Какие были эмоции после ухода Фернандеса? Сильных не было. Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе.