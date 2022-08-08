Кучаев рассказал, почему Марио Фернандес покинул ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, почему Марио Фернандес принял решение покинуть московский клуб.
Какие были эмоции после ухода Фернандеса? Сильных не было. Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе.
При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено.
Из слов Кучаева можно одно понять задолбали его в ЦСКА.
Из слов Кучаева можно одно понять задолбали его в ЦСКА.