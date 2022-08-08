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Колосков: «Сборная России — средняя команда»

сегодня, 20:22

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что осенью сборная России может сыграть товарищеские матчи против Ирана и Узбекистана.

Такие матчи нужно проводить однозначно. Институт сборной команды должен существовать, потому что все эти санкции, которые были наложены, невечные. И когда они закончатся, команда должна будет готовиться проводить сборы и товарищеские матчи. Что касается выбора соперника, то здесь слишком узкий выбор. Потому что Европа закрыта, а остается Азия, Африка и Южная Америка. В Африку и Южную Америку ехать далеко, а Азия ближе. Конечно, хорошо было бы сыграть и там, и там. Сильный ли соперник Узбекистан? Для нас все соперники сильные. Сборная России — такая средняя команда, судя по последним нашим достижениям. Узбекистан — вполне приличная команда, с которой было бы интересно сыграть, как и с Ираном.

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