Мостовой — о Педро Роше: «Ушёл — и забыли. Сколько он матчей сыграл? 10?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на уход из московской команды форварда Педро Роши.
Правильно сделали, что расторгли контракт. Сколько он матчей провел за клуб? Десять? Уже никто и не помнит, как он играл за команду, так что ничего страшного в этом нет. Одно дело, что его покупали за хорошие деньги, но ведь эти средства уже не вернуть. Ушел — и забыли, его никто и не помнит.
За последние 15 лет «Спартак» столько совершил неудачных трансферов, что даже и говорить не хочется на эту тему.
Федуна лишили право назначать совет директоров.
В составе происходит конкретная зачистка всего ненужного.
Стадион выкупили у Федуна.
Заремы в последнее время не слышно.
Неужели действительно Спартак отжимают у Федуна? Причём отжимают жёстко, без права пикнуть.
Хорошо это или плохо?
Ну для Заремы очень плохо, популярность пропадает.
А для болельщиков Спартак, да и для самого клуба это наверное лучшее решение в этом веке, даже возможно поважнее будет, чем строительства собственного стадиона. Стадион в любом бы случае был бы построен.
Неужели Спартак превратится в тот добрый, настоящий Спартак, который остался в прошлом веке? Результат будет стоять на первом месте, а не популярность по заремовский.
В около федунском окружении сейчас походу паника, ведь такая кормушка уходит из под ног. Агенты наживавшиеся на Спартаке затягивают пояса.
Но давайте загадывать не будем, а посмотрим, что из этого получится.
Федуна лишили право назначать совет директоров.
В составе происходит конкретная зачистка всего ненужного.
Стадион выкупили у Федуна.
Заремы в последнее время не слышно.
Неужели действительно Спартак отжимают у Федуна? Причём отжимают жёстко, без права пикнуть.
Хорошо это или плохо?
Ну для Заремы очень плохо, популярность пропадает.
А для болельщиков Спартак, да и для самого клуба это наверное лучшее решение в этом веке, даже возможно поважнее будет, чем строительства собственного стадиона. Стадион в любом бы случае был бы построен.
Неужели Спартак превратится в тот добрый, настоящий Спартак, который остался в прошлом веке? Результат будет стоять на первом месте, а не популярность по заремовский.
В около федунском окружении сейчас походу паника, ведь такая кормушка уходит из под ног. Агенты наживавшиеся на Спартаке затягивают пояса.
Но давайте загадывать не будем, а посмотрим, что из этого получится.