Мостовой — о Педро Роше: «Ушёл — и забыли. Сколько он матчей сыграл? 10?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на уход из московской команды форварда .

Правильно сделали, что расторгли контракт. Сколько он матчей провел за клуб? Десять? Уже никто и не помнит, как он играл за команду, так что ничего страшного в этом нет. Одно дело, что его покупали за хорошие деньги, но ведь эти средства уже не вернуть. Ушел — и забыли, его никто и не помнит.

За последние 15 лет «Спартак» столько совершил неудачных трансферов, что даже и говорить не хочется на эту тему.