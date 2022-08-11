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Калешин: «Почему бы „Краснодару“ не подписать Дзюбу»

сегодня, 12:35

Бывший футболист «Рубина» Виталий Калешин поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Краснодар».

Если у «Краснодара» есть кадровые проблемы, то почему бы и не взять Дзюбу. Артем – сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объем работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть. Если есть кадровые сложности, то он не помешает.

Подойдет ли под стиль? Я думаю, тренерский штаб будет смотреть. Ну и он может адаптироваться. Это же не робот. Артем – умный парень, подстроится.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:21
Быкам ни разу не нужен.
drug01
drug01
сегодня в 13:18
Это будет хороший вариант если там его партнёр!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:18
Он им просто не нужен
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:06
Потому что его там и так "не хватает")
Capral
Capral
сегодня в 13:02
Дзюба- "столб", позиционный, статичный футболист. Краснодар играет в комбинационный, быстрый футбол, поэтому, быкам, он не подходит, на мой взгляд....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:59
Подписать можно любого.
К сожалению Артём потяжелел , лишний вес + возраст , проще перейти в судейский корпус или на тренерскую работу если позволяет образование и знание заморских языков..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:42
Да зачем он им нужен.
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