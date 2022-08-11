Калешин: «Почему бы „Краснодару“ не подписать Дзюбу»

Бывший футболист «Рубина» Виталий Калешин поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Краснодар».
Если у «Краснодара» есть кадровые проблемы, то почему бы и не взять Дзюбу. Артем – сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объем работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть. Если есть кадровые сложности, то он не помешает.
Подойдет ли под стиль? Я думаю, тренерский штаб будет смотреть. Ну и он может адаптироваться. Это же не робот. Артем – умный парень, подстроится.
К сожалению Артём потяжелел , лишний вес + возраст , проще перейти в судейский корпус или на тренерскую работу если позволяет образование и знание заморских языков..
К сожалению Артём потяжелел , лишний вес + возраст , проще перейти в судейский корпус или на тренерскую работу если позволяет образование и знание заморских языков..