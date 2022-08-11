Мостовой: «Хендрикс вообще ничем не запомнился в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход из московского клуба полузащитника .

Вообще ничем не запомнился Хендрикс. Я даже не понял, кто это. Не было времени, чтобы понять — он играл мало. Задашь кому-то этот вопрос, и скажут: а кто это? Не дали нам его запомнить.

Можно ли считать провальным трансфером? Провальным трансфером нельзя назвать. Провальный трансфер — это Тиль, или кто-то ещё, кого купили за большие деньги. Здесь же брали не за большие.