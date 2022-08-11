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Мостовой: «Хендрикс вообще ничем не запомнился в „Спартаке“»

сегодня, 12:55

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход из московского клуба полузащитника Йоррита Хендрикса.

Вообще ничем не запомнился Хендрикс. Я даже не понял, кто это. Не было времени, чтобы понять — он играл мало. Задашь кому-то этот вопрос, и скажут: а кто это? Не дали нам его запомнить.

Можно ли считать провальным трансфером? Провальным трансфером нельзя назвать. Провальный трансфер — это Тиль, или кто-то ещё, кого купили за большие деньги. Здесь же брали не за большие.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:17
Нечего уже мусолить эту тему
YVG
YVG
сегодня в 13:15
В спартаке таких много.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:07
А был такой?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:01
ну почему же Александр!?
А квиток по зарплате...
Гость
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