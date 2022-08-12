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Определились пары раунда плей-офф Лиги Европы

сегодня, 00:39

Определились пары раунда плей-офф Лиги Европы.

«Днепр-1» (Украина) — АЕК (Кипр);

«Гент» (Бельгия) — «Омония» (Кипр);

«Аустрия» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция);

«Цюрих» (Швейцария) — «Хартс» (Шотландия);

ХИК (Финляндия) — «Силькеборг» (Дания);

«Мальме» (Швеция) — «Сивасспор» (Турция);

«Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия);

«Аполлон» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция);

«Пюник» (Армения) — «Шериф» (Молдова);

«Лудогорец» (Болгария) — «Жальгирис» (Литва);

Первые матчи пройдут 18 августа, ответные 25-го.

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Все комментарии
Аркадий Правдин
Аркадий Правдин
сегодня в 01:33
Мужики, привет. Тут весь сайт пестрит рекламой БК, так вот, кто любит ставить на спорт, то советую обратить внимание на сервис прогнозов. Сервис работает с 2013 года. МАТЧ ТВ о них говорит. Гарантии, отчеты и т.д. Ищите в поисковике любом по фразе: «прогноз сотка».
rzwfkkcb8956
rzwfkkcb8956
сегодня в 00:51
Очень хорошие пары
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:50
Интересные пары есть
Гость
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