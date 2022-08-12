Определились пары раунда плей-офф Лиги Европы.
«Днепр-1» (Украина) — АЕК (Кипр);
«Гент» (Бельгия) — «Омония» (Кипр);
«Аустрия» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция);
«Цюрих» (Швейцария) — «Хартс» (Шотландия);
ХИК (Финляндия) — «Силькеборг» (Дания);
«Мальме» (Швеция) — «Сивасспор» (Турция);
«Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия);
«Аполлон» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция);
«Пюник» (Армения) — «Шериф» (Молдова);
«Лудогорец» (Болгария) — «Жальгирис» (Литва);
Первые матчи пройдут 18 августа, ответные 25-го.