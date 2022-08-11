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Чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше

вчера, 23:44
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадор20.11.2022 в 19:00 Не начался

Чемпионат мира в Катаре начнется на день раньше.

Матч-открытие мирового первенства, в котором сразятся команды Катара и Эквадора, перенесен на отдельную дату — 20 ноября. Ранее этот матч должен был состояться в один день с играми Сенегал — Нидерланды, Англия — Иран, США — Уэльс, которые назначены на 21 ноября.

Матч команд Сенегала и Нидерландов перенесен на вечерний слот времени, ранее на это время была назначена встреча Катара и Эквадора. Таким образом, групповой этап мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря включительно. Полуфиналы назначены на 13 и 14 декабря, финальный матч будет сыгран 18 декабря.

В сообщении ФИФА сказано, что данное решение связано с традицией отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первой игрой с участием хозяев турнира или действующих победителей турнира.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:09
По кожаному барабану!)
протон
протон
сегодня в 07:38
Как бы не пришлось переносить весь чм из-за какого-нибудь нового вируса
ОПС
ОПС
сегодня в 07:07
Абсолютно все равно.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 06:26
Ну и ладно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:07
Это можно было заранее предвидеть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:03
Раньше даже луьтче!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:09
Да хоть никогда!)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:59
Да и черт с ним
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:47
Ну и ладно
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:56
Нашим по фиг !)
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