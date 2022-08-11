Чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше

Чемпионат мира в Катаре начнется на день раньше.
Матч-открытие мирового первенства, в котором сразятся команды Катара и Эквадора, перенесен на отдельную дату — 20 ноября. Ранее этот матч должен был состояться в один день с играми Сенегал — Нидерланды, Англия — Иран, США — Уэльс, которые назначены на 21 ноября.
Матч команд Сенегала и Нидерландов перенесен на вечерний слот времени, ранее на это время была назначена встреча Катара и Эквадора. Таким образом, групповой этап мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря включительно. Полуфиналы назначены на 13 и 14 декабря, финальный матч будет сыгран 18 декабря.
В сообщении ФИФА сказано, что данное решение связано с традицией отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первой игрой с участием хозяев турнира или действующих победителей турнира.