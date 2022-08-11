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Клубы Медиалиги примут участие в Кубке России

сегодня, 20:17

На заседании бюро исполкома РФС было принято решение включить клубы Медиалиги 2DROTS и «Амкал» в турнирную сетку Кубка России текущего сезона.

Клубы начнут турнир на стадии 1/256 финала. Таким образом, «Амкал» 16 августа сыграет против клуба «Зоркий» из Московской области, 2DROTS сразится с «Чертаново» 17 августа.

Ранее стал известен новый формат проведения Кубка России.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:00
Всем понятно, что медиа команды далеко не пройдут, но медиафутбол смотрят очень много молодежи, а лишний раз пропагандирует футбол среди молодого поколения. Почему все это так в штыки воспринимают, я не понимаю. Либо этот консерватизм отголосок совка, либо люди напрочь не понимают новые тенденции.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:57
На самом деле это круто, потому что на ранних стадиях кубок России абсолютно никому не интересен, кроме малого количества локальных фанатов клубов, которые на этих стадиях играют.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:57
Ну вот и шоу команды пришли развивать наш футбол ⚽️ на новую высоту !)
Что за детский сад устроили в РФС . Это и есть первый шаг к реформированию , товарищи чиновники из РФС.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:55
Будет хорошо, если медиа не превратится в комедию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:54
Ну глянем на это!
Igo0rek
Igo0rek ответ старина (раскрыть)
сегодня в 20:52
Что у Амкала, что у 2D составы конкурентноспособные против команд лфл и второй лиги, даже с фнл вполне могут потягаться.
старина
старина
сегодня в 20:43
Получат полную авоську
Gahi
Gahi
сегодня в 20:40
Вот это и есть высокий уровень футбола, который хотят поднять в соответствие с новой программой развития футбола в стране. Верной дорогой идёте, товарищ!
drug01
drug01
сегодня в 20:40
Будет новый формат????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:20
Вот это ерунда...
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