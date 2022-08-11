Клубы Медиалиги примут участие в Кубке России

На заседании бюро исполкома РФС было принято решение включить клубы Медиалиги 2DROTS и «Амкал» в турнирную сетку Кубка России текущего сезона.
Клубы начнут турнир на стадии 1/256 финала. Таким образом, «Амкал» 16 августа сыграет против клуба «Зоркий» из Московской области, 2DROTS сразится с «Чертаново» 17 августа.
Ранее стал известен новый формат проведения Кубка России.
Что за детский сад устроили в РФС . Это и есть первый шаг к реформированию , товарищи чиновники из РФС.
Что за детский сад устроили в РФС . Это и есть первый шаг к реформированию , товарищи чиновники из РФС.