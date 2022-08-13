«Ман Юнайтед» пропустил 4 гола от «Брентфорда» в первом тайме

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Брентфорду» после первого тайма матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги.
За первый тайм «красные дьяволы» пропустили 4 гола от «Бретфорда», не сумев поразить ворота противника.
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» со счётом 1:2.
А он всё клубы из ЛЧ себе подбирает....
А он всё клубы из ЛЧ себе подбирает....
Полный провал. Колхоз какой то. Лысого ждут веселые деньги до увольнения через месяц.
Начинаю понимать Криштиану...
Тег хаг физрук. Болельщикам МЮ терпения. Глейзеров бы сменить тоже
Полный провал. Колхоз какой то. Лысого ждут веселые деньги до увольнения через месяц.
Начинаю понимать Криштиану...
Тег хаг физрук. Болельщикам МЮ терпения. Глейзеров бы сменить тоже