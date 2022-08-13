Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ман Юнайтед» пропустил 4 гола от «Брентфорда» в первом тайме

сегодня, 20:23
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Брентфорду» после первого тайма матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

За первый тайм «красные дьяволы» пропустили 4 гола от «Бретфорда», не сумев поразить ворота противника.

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» со счётом 1:2.

Все новости
Источник: soccer.ru
Гюндоган забил 50-й гол за «Манчестер Сити»
Сегодня, 20:59 Фото
Холанд сделал лишь две передачи за 74 минуты матча с «Борнмутом»
Сегодня, 20:41
Беспроигрышная серия «Зенита» против команд из Москвы составляет 16 матчей
Сегодня, 19:43
ЦСКА проиграл «Зениту» шестой матч в РПЛ подряд
Сегодня, 19:25
Густаво Мантуан забил через 10 минут после дебюта за «Зенит»
Сегодня, 18:56
«Локомотив» ни разу не победил в этом сезоне РПЛ
Сегодня, 18:18
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:22
Куда катится МЮ?????
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:20
Это просто позор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sqe3z8d3dnrs (раскрыть)
сегодня в 21:17
Он сам главный позор. До его прихода такого разврата не было.
А он всё клубы из ЛЧ себе подбирает....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:11
Просто нет слов.
4gkwg3gaqnsg
4gkwg3gaqnsg
сегодня в 20:57
Маур улыбается в Роме
sqe3z8d3dnrs
sqe3z8d3dnrs
сегодня в 20:56
И как тут не понять Роналду, чудак срывается хоть куда от такого позора
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:56
Сульшера ещё вспоминать будут тёплыми словами...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:42
Вот тебе и Тен Хаг
112910415
112910415
сегодня в 20:34
На рекорд пошли!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:26
Это тен Хагу за то что запретил пользоваться телефонами во время приёма пищи.😁
h44ge3s68cfm
h44ge3s68cfm
сегодня в 20:24
Это просто позор
протон
протон
сегодня в 20:24, ред.
Слов не найду.\
Полный провал. Колхоз какой то. Лысого ждут веселые деньги до увольнения через месяц.
Начинаю понимать Криштиану...
Тег хаг физрук. Болельщикам МЮ терпения. Глейзеров бы сменить тоже
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 